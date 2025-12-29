كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

هذا ما قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية في 2025

2025-12-29 18:34
نشرت وزيرة الشؤون الاجتماعية؛ حنين السيد، إحصاءات لما قامت به الوزارة خلال عام 2025 من دعم اجتماعي ورعائي منذ انطلاق عمل الحكومة في شباط/فبراير 2025.

وأشارت السيد، في منشور على منصة "إكس"، الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى "دعم 800 ألف لبناني شهريًا في الأمن الغذائي عبر برنامج "أمان"، ودعم 31271 مستفيدًا من "البرنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة" (NDA)".

وذكَرت أنّه "جرت رعاية 9100 شخص من ذوي الإعاقة في المؤسسات والمراكز المتخصّصة المتعاقدة مع الوزارة، ودعم أكثر من 250000 نازح داخليًا من المتضرّرين في الحرب الأخيرة، وتقديم أكثر من 150000 خدمة اجتماعية عبر 165 مركز للتنمية الاجتماعية في جميع المناطق اللبنانية".

وتابعت قولها: "رعاية دائمة لـ 1450 مسنًّا في مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الوزارة، واستفادة ⁠23000 طفل من الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الوزارة، وضخّ أكثر من 255 مليون دولار في الاقتصاد المحلي من خلال برامج الدعم المالي النقدي في الوزارة".

وأكّدت "⁠العودة الآمنة والمستدامة لأكثر من 400000 نازح سوري إلى سورية ضمن خطة العودة التي وضعتها اللجنة الحكومية، بقيادة وزارة الشؤون مع الشركاء الدوليين".

ورأت أنّ "هذه الأرقام ليست مجرّد إحصاءات، بل تعكس التزامًا يوميًا بالناس، وبأنْ تكون الدولة حاضرة حيث الحاجة أكبر".
 

