الصين تدين اعتراف "إسرائيل" بـ"إقليم أرض الصومال" وترفض محاولات تقسيم البلاد

2025-12-29 18:42
أدانت الصين، الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، اعتراف "إسرائيل" بما يُسمّى "إقليم أرض الصومال"، رافضةً "أيّ محاولة لتقسيم الصومال أو النيل من وحدته وسلامة أراضيه".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية؛ لين جيان، في بيان: "نحثّ السلطات في "أرض الصومال" على التوقّف فورًا عن أنشطتها الانفصالية والتآمر مع قوى خارجية"، مشدّدًا على أنّ "بكين تعارض أيّ محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية".

وأثار إعلان اعتراف "إسرائيل" الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر 2025 بـ"إقليم أرض الصومال" الانفصالي "دولة مستقلة"، تنديدًا عربيًا وإسلاميًا وإقليميًا واسعًا ومن منظمات إسلامية وعربية وأفريقية، أصدرت بيانات تندد بالخطوة "الإسرائيلية" وتحذّر من تداعياتها على المنطقة.

وأعلنت 21 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، عن رفضها القاطع لإعلان "إسرائيل" الاعتراف بـ"أرض الصومال".

وحذّرت من أنّ "الإجراء "الإسرائيلي" يحمل تداعيات خطيرة على الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر"، مؤكدةً "دعم الصومال بشكل كامل ورفض أيّ إجراءات من شأنها الإخلال بوحدته".

كما رفضت بـ"شكل قاطع الربط بين الإجراء "الإسرائيلي" وأيّ مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني".

جدير ذكره أنّ "إقليم أرض الصومال" لم يحصل على اعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال في عام 1991، ويتصرّف على أنّه "كيان مستقل"، فيما تعجز الحكومة الصومالية عن بسط سيطرتها على الإقليم، وترفض في الوقت نفسه الاعتراف به دولةً مستقلة، وتُعِدُّه جزءًا لا يتجزّأ من أراضي جمهورية الصومال. كما تصنّف أيّ صفقة أو تعامل مباشر معه كـ"اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها".

ولم يحصل الإقليم على اعتراف سوى من "إسرائيل"؛ إذ قال مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، إنّ "القرار يأتي "بروح "اتفاقات أبراهام"" (اتفاقات التطبيع)، معلنًا عن "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة واتفاقات للتعاون في مجالات الزراعة والتكنولوجيا" مع الإقليم.
 

