بدأ نادي برشلونة، التحرك باتجاه التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، في صفقة مجانية خلال الصيف المقبل، في ظل انتهاء عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي في نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن إدارة برشلونة أجرت اتصالات مبدئية مع محيط اللاعب، في إطار بحث النادي عن مهاجم يقود المشروع الهجومي في المرحلة المقبلة، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويرى مدرّب برشلومة هانز فليك، أن فلاهوفيتش (25 عامًا) هو البديل الأنسب لليفاندوفسكي، نظرًا لقدراته البدنية والفنية العالية، وإمكانية الاعتماد عليه بوصفه مهاجمًا صريحًا في منظومة الفريق.

وعانى فلاهوفيتش خلال الموسم الحالي من تذبذب في المستوى، ولم ينجح في تثبيت أقدامه ضمن التشكيل الأساس ليوفنتوس، ويشكو حاليًا إصابة في عضلة الفخذ، ومن المقرر أن يعود إلى الملاعب خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وباعتباره اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي، حاول يوفنتوس التخلص من المهاجم الصربي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

وشارك فلاهوفيتش في 17 مباراة مع يوفنتوس بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين، في حصيلة لم ترضِ طموحات جماهير البيانكونيري.

