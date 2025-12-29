كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
سورية: هجوم لمؤيدي الحكومة على أحياء العلويين في اللاذقية
سورية: هجوم لمؤيدي الحكومة على أحياء العلويين في اللاذقية

2025-12-29 21:10
شهد دوّار الزراعة في مدينة اللاذقية، مساء اليوم الثلاثاء 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، حالة من الفوضى والتوتر الأمني، بعدما خرج عدد من مؤيدي الحكومة مردّدين هتافات ذات طابع طائفي، وأقدموا على تخريب ممتلكات تعود لمواطنين من الطائفة العلوية، بالتزامن مع سماع إطلاق نار في محيط المكان، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وحمل المشاركون في أعمال الفوضى أسلحة بيضاء، في وقت سادت حالة من الذعر والتوتر بين المدنيين، مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إصابة العشرات من المتظاهرين في مدينتي اللاذقية وجبلة، إثر تعرضهم لإطلاق نار واعتداءات باستخدام أسلحة بيضاء، نُسبت إلى قوات الأمن العام ومؤيدين للسلطة الانتقالية.

