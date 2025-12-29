انتخب مجلس النواب العراقي، الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، هيبت الحلبوسي، مرشح "المجلس السياسي الوطني"، رئيسًا له في دورته السادسة بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من النواب، وذلك في أولى جلسات مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وصوّت 309 نواب من أصل 329 حضروا الجلسة التي ترأسها النائب عامر الفايز أكبر الأعضاء سنًّا، على انتخاب رئيس للبرلمان من جملة ثلاثة مرشحين تقدّموا، ليَحُلَّ هيبت الحلبوسي أولًا بـ208 صوتًا، وفقًا لما أعلنت عنه الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي.

وأضافت الدائرة أنّ "النائب هيبت الحلبوسي حصل على 208 أصوات، فيما حصل النائب سالم العيساوي على 66 صوتًا، أمّا النائب عامر عبد الجبار فحصل على 9 أصوات، في حين كان عدد اﻷوراق الباطلة 26".

من جهته، أعلن رئيس "تحالف العزم" مثنى السامرائي، خلال الجلسة، عن انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان.

وهيبت الحلبوسي (45 عامًا) هو قيادي في حزب "تقدّم" الذي يتزعمه الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي، وحاصل على شهادة ماجستير في العلوم السياسية من "الجامعة المستنصرية" في بغداد.

وكان رئيس مجلس النواب المنتخب قد شغل مقعدًا في مجلس النواب بين عامي 2018 و2021، وبين عامي 2021 و2025، وتولّى، خلال الدورتين، رئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية.

وبعد إعلان فوزه، بدأ الترشيح والتصويت لانتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، حيث يكون أحد النائبَين شيعيًا والثاني كرديًا، تبعًا للعرف السياسي.

وبينما انتخب النواب العراقيون عدنان فيحان نائبًا أول لرئيس المجلس بـ177 صوتًا، حصل النائب محسن المندلاوي على 107 أصوات. وقد بلغ عدد اﻷوراق الباطلة 22.

وأجرى مجلس النواب جولة أولى لانتخاب النائب الثاني لرئيسه، ثم أتبعها بجولة ثانية لم تعلن نتائجها بعد. وجاءت نتيجة الجولة الأولى على النحو التالي: النائب ريبوار كريم نال 153 صوتًا، النائب شاخوان عبد الله نال 119 صوتًا، وعدد الأوراق الباطلة 21.

الجدير ذكره، أنّ قادة أبرز القوى السنية في العراق أعلنوا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن تشكيل تَجمّع "المجلس السياسي الوطني"، بهدف "توحيد الرؤى والقرارات" بعد الانتخابات التي خاضوها بقوائم منفصلة.

وأعلن التجمعّ، مساء أمس الأحد في مؤتمر صحافي، عن ترشيح هيبت الحلبوسي ممثلاً وحيدًا لرئاسة البرلمان.

ويستكمل انتخاب الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب العراقي الاستحقاقات الدستورية في بلاد الرافدين المتمثّلة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء الجديد.



