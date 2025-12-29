كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-12-29 22:43
66

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، إنه سيناقش مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خمسة ملفات رئيسة، من بينها قطاع غزّة وتركيا وإيران، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار غزّة ستبدأ قريبًا.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، قبيل انطلاق محادثات ثنائية بين الجانبين، حيث أعرب ترامب عن أمله في الوصول "بسرعة كبيرة" إلى المرحلة الثانية من خطة غزّة، لكنّه شدد على أن ذلك يتطلب نزع سلاح حركة حماس.

وقال أيضًا، إن الرئيس "الإسرائيلي" أبلغه أنه سيصدر عفو رئاسي عنه في القضايا التي يُحاكم فيها بتهم الفساد والاحتيال، معتبرًا أن عدم العفو عنه "سيكون أمرًا صعبًا للغاية". وأبدى ترامب كذلك أمله في أن يشهد المستقبل "وفاقًا" بين نتنياهو وسورية.

وقبل لقائه ترامب، عقد نتنياهو اجتماعات منفصلة في منتجع مارالاجو مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيجسيث. وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس"، إنه أجرى اجتماعًا "رائعًا" مع روبيو، دون صدور تعليقات رسمية بشأن لقائه مع هيجسيث.

وكان روبيو قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن واشنطن تسعى إلى الإسراع في تشكيل الإدارة الانتقالية المنصوص عليها في خطة ترامب، والتي تشمل مجلس "سلام" وهيئة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة غزّة، تمهيدًا لنشر قوة أمنية دولية جرى تفويضها بقرار من مجلس الأمن الدولي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المتوقع أن يمارس ترامب ضغوطًا على نتنياهو لإحراز تقدم في وقف إطلاق النار المتعثر، والذي جاء ضمن خطة وافقت عليها الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر، وتنص على انسحاب "إسرائيلي" من غزّة، وتخلّي حماس عن أي دور في حكم القطاع. وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق انسحابًا إسرائيليًا جزئيًا، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

ومنذ منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتكب الاحتلال 969 خرقًا جسيمًا ومنهجيًا، مما أدى لاستشهاد 418 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة 1141 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

