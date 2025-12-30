كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي تحليل "إسرائيلي" عن لقاء ترامب ونتنياهو: القرارات الصعبة ما زالت أمام الطرفيْن

فلسطين

خرق وقف إطلاق النار في غزة متواصل وقصف
فلسطين

خرق وقف إطلاق النار في غزة متواصل وقصف "إسرائيلي" ونسف مبانٍ سكنية

2025-12-30 10:45
112

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنّت طائرات حربية غارات على مناطق في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما نفّذت غارات أخرى على شرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

كما فجّر الجيش "الإسرائيلي" عربة مفخخة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع نسف مبانٍ سكنية في شرق المدينة. كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" مناطق واسعة في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

في سياق منفصل، توفي شاب جرّاء سقوط جدار عليه، في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. كذلك توفي الطفل أركان مصلح، والبالغ من العمر شهرين، نتيجة البرد، لترتفع حصيلة ضحايا المنخفضات الجوية إلى 25 وفاة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 414 شهيدًا، والإصابات 1145، فيما جرى انتشال 680 شهيدًا.

بذلك ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي"، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 71,266 شهيدًا و171,222 مصابًا.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
ألوية الناصر صلاح الدين تنعى كوكبة من الشهداء: المقاومة حية وحاضرة
ألوية الناصر صلاح الدين تنعى كوكبة من الشهداء: المقاومة حية وحاضرة
فلسطين منذ ساعتين
خرق وقف إطلاق النار في غزة متواصل وقصف
خرق وقف إطلاق النار في غزة متواصل وقصف "إسرائيلي" ونسف مبانٍ سكنية
فلسطين منذ 3 ساعات
استشهاد أبي عبيدة.. رحيل الصوت الملثم الذي شكّل أيقونة إعلامية للمقاومة الفلسطينية
استشهاد أبي عبيدة.. رحيل الصوت الملثم الذي شكّل أيقونة إعلامية للمقاومة الفلسطينية
فلسطين منذ 17 ساعة
حماس تنعى عددًا من قادتها الكبار: دماؤهم ستكون وقودًا لمعركتنا مع العدو
حماس تنعى عددًا من قادتها الكبار: دماؤهم ستكون وقودًا لمعركتنا مع العدو
فلسطين منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
المنتحرون في جيش الاحتلال: صيغة جديدة للاعتراف بهم
المنتحرون في جيش الاحتلال: صيغة جديدة للاعتراف بهم
عين على العدو منذ 6 دقائق
احتكاكٌ شبه يومي بين جيش الاحتلال والقوات الأميركية في
احتكاكٌ شبه يومي بين جيش الاحتلال والقوات الأميركية في "كريات غات".. وهذه تفاصيله
عين على العدو منذ 47 دقيقة
أزمة ثقة بين الاحتياط وهيئة الأركان في جيش الاحتلال
أزمة ثقة بين الاحتياط وهيئة الأركان في جيش الاحتلال
عين على العدو منذ ساعة
ترامب أبلغ نتنياهو بموعد إعلان خطة
ترامب أبلغ نتنياهو بموعد إعلان خطة "اليوم التالي" في غزة
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة