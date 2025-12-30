لمناسبة ولادة نبي الله عيسى بن مريم (ع)، زار وفد من حزب الله في دوحة الحص الراعي السابق لأبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر. ضمّ الوفد عضو تجمع علماء المسلمين الشيخ حسين غبريس، يرافقه الشيخ شادي حاريصي والشيخ وسام صقر والشيخ ماهر مزهر وفعاليات من دوحة الحص والناعمة.

في هذه المناسبة؛ قدم فيها الوفد التهاني بالأعياد المجيدة، وكان اللقاء مليء بكلمات تمحورت في أهمية الوحدة والعيش المشترك والبحث عن المشتركات والتلاقي، بما فيه مصلحة الوطن وحفظه وحمايته.

