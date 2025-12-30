كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وفد من حزب الله قدم التهاني بالأعياد المجيدة في دوحة الحص
لبنان

وفد من حزب الله قدم التهاني بالأعياد المجيدة في دوحة الحص

2025-12-30 11:07
لمناسبة ولادة نبي الله عيسى بن مريم (ع)، زار وفد من حزب الله في دوحة الحص الراعي السابق لأبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر. ضمّ الوفد عضو تجمع علماء المسلمين الشيخ حسين غبريس، يرافقه الشيخ شادي حاريصي والشيخ وسام صقر والشيخ ماهر مزهر وفعاليات من دوحة الحص والناعمة.

في هذه المناسبة؛ قدم فيها الوفد التهاني بالأعياد المجيدة، وكان اللقاء مليء بكلمات تمحورت في أهمية الوحدة والعيش المشترك والبحث عن المشتركات والتلاقي، بما فيه مصلحة الوطن وحفظه وحمايته.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله النبي عيسى
