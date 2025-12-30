أكدت السفارة الإيرانية في لبنان أن ما تشهده المنطقة، اليوم، من تطورات متسارعة يسلّط الضوء على الأهمية المتجددة للإرث المقاوم الذي خلّفه رجل الميدان القائد الحاج قاسم سليماني. هذا الإرث الذي أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب، وجعل منها سدًّا منيعًا في مواجهة مشاريع الاستكبار القائمة على العدوانية وتوظيف الإرهاب، بوجهيه الصهيوني والتكفيري لتكريس الهيمنة.

في بيان نشرته على صفحتها في منصة "إكس"، أضافت السفارة : "في ما يستعدّ شعب إيران، ومعه أحرار العالم، لإحياء الذكرى السنوية لشهادة الحاج قاسم إلى جانب الشهيد أبي مهدي المهندس ورفاقهما، تترسّخ القناعة بقيمة ما قدّمه هؤلاء الأبطال من جهود وتضحيات ودماء طاهرة، دفاعًا عن أمن شعوب المنطقة وحقّها في الاستقلال والعيش بعزّة وكرامة".

الكلمات المفتاحية