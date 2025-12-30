كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي سفير صهيوني سابق في واشنطن: "إسرائيل" تُحدث انقسامًا داخل الحزب الجمهوري

لبنان

السفارة الإيرانية في لبنان: إرث الحاج قاسم سليماني أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب
لبنان

السفارة الإيرانية في لبنان: إرث الحاج قاسم سليماني أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب

2025-12-30 11:18
101

أكدت السفارة الإيرانية في لبنان أن ما تشهده المنطقة، اليوم، من تطورات متسارعة يسلّط الضوء على الأهمية المتجددة للإرث المقاوم الذي خلّفه رجل الميدان القائد الحاج قاسم سليماني. هذا الإرث الذي أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب، وجعل منها سدًّا منيعًا في مواجهة مشاريع الاستكبار القائمة على العدوانية وتوظيف الإرهاب، بوجهيه الصهيوني والتكفيري لتكريس الهيمنة.

في بيان نشرته على صفحتها في منصة "إكس"، أضافت السفارة : "في ما يستعدّ شعب إيران، ومعه أحرار العالم، لإحياء الذكرى السنوية لشهادة الحاج قاسم إلى جانب الشهيد أبي مهدي المهندس ورفاقهما، تترسّخ القناعة بقيمة ما قدّمه هؤلاء الأبطال من جهود وتضحيات ودماء طاهرة، دفاعًا عن أمن شعوب المنطقة وحقّها في الاستقلال والعيش بعزّة وكرامة".

الكلمات المفتاحية
قاسم سليماني السفارة الإيرانية في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس بري يهنئ الحلبوسي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب العراقي
الرئيس بري يهنئ الحلبوسي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب العراقي
لبنان منذ 23 دقيقة
الشيخ قاسم: العلاّمة اليزدي سياسي ثوري جسّد الولاء للولاية والمقاومة 
الشيخ قاسم: العلاّمة اليزدي سياسي ثوري جسّد الولاء للولاية والمقاومة 
لبنان منذ ساعة
السفارة الإيرانية في لبنان: إرث الحاج قاسم سليماني أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب
السفارة الإيرانية في لبنان: إرث الحاج قاسم سليماني أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب
لبنان منذ ساعتين
وفد من حزب الله قدم التهاني بالأعياد المجيدة في دوحة الحص
وفد من حزب الله قدم التهاني بالأعياد المجيدة في دوحة الحص
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
السفارة الإيرانية في لبنان: إرث الحاج قاسم سليماني أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب
السفارة الإيرانية في لبنان: إرث الحاج قاسم سليماني أعاد الاعتبار لإرادة الشعوب
لبنان منذ ساعتين
بقائي: الحاج سليماني ضحّى بحياته دفاعًا عن شرف إيران ومحاربةً للإرهاب
بقائي: الحاج سليماني ضحّى بحياته دفاعًا عن شرف إيران ومحاربةً للإرهاب
إيران منذ 17 ساعة
عراقتشي: المقاومة السبيل الوحيد المتاح للأمم
عراقتشي: المقاومة السبيل الوحيد المتاح للأمم
إيران منذ يوم
الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
الحشد الشعبي العراقي يدعو إلى خروجٍ مليونيٍّ إحياءً لذكرى قادة النصر
عربي ودولي 2025-12-20
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة