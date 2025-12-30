ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على أنه سيعلن في 15 كانون الثاني/يناير 2026 عن إطلاق خطته لـ"اليوم التالي" في غزة، بما في ذلك إنشاء الهيئة الدولية المشرفة التي يُرجَّح أن يترأسها بنفسه".

وجاء في الصحيفة "ما يزال من غير الواضح أيّ دول كان ترامب يقصد عندما تحدث عن إرسال قوات لتجريد حماس من سلاحها. وقد حذّر ترامب أمس من أن حماس لا تملك سوى مهلة قصيرة جدًا لتسليم سلاحه كما تعهّد. وأضاف أن هناك دولًا كثيرة مستعدة لإرسال جنود إلى غزة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الدول قادرة على نزع سلاح حماس".

ولمح إلى أن المقصود قد يكون تركيا أو باكستان، وهما دولتان إسلاميتان لا يمكن لـ"إسرائيل" أن تقبل بوجود عسكري لهما على حدودها الجنوبية.

