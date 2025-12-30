أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئًا رئيس مجلس النواب العراقي هيبت حمد الحلبوسي، لمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس النيابي في جمهورية العراق.

وأعرب بري، باسمه الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني، عن أحر التهاني للحلبوسي على الثقة التي منحه إياها أعضاء مجلس النواب العراقي بانتخابه رئيسًا للسلطة التشريعية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأكد بري استعداد المجلس النيابي اللبناني للعمل المشترك من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين برلماني البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما التشريعية منها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين اللبناني والعراقي.

كما تمنى للعراق، شعبًا وحكومةً وبرلمانًا، المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

وجاء في نص البرقية:

دولة رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق السيد هيبت حمد الحلبوسي المحترم.

تحية طيبة وبعد

يسعدني باسمي الشخصي، وباسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي العراقي بانتخابكم رئيسًا للسلطة التشريعية في الجمهورية العراقية الشقيقة.

وأضاف الرئيس بري في البرقية: أنتهزها مناسبة لأجدد فيها التأكيد على استعدادنا في المجلس النيابي اللبناني العمل سويًّا من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين برلماني بلدينا في مختلف المنتديات والمجالات وبخاصة التشريعية منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين، متمنيًا لسيادتكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللعراق شعبًا وحكومة وبرلمانًا المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

سلام وناصر الدين

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس بري رئيس الحكومة نواف سلام حيث تناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

رئيس المجلس النيابي استقبل أيضًا وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونًا متصلة بالقطاع الصحي وبرامج عمل وزارة الصحة.

الكلمات المفتاحية