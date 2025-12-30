تقدمت الجامعة الإسلاميّة في لبنان إلى المركز 68 في التصنيف العربي ARU للجامعات ضمن قفزة نوعية وإنجاز يعكس التميّز الأكاديمي والإداري، حيث كانت الجامعة تحتلّ سابقًا المركز 117، وذلك وفقًا لأحدث الإصدارات الرسميّة للتصنيف للعام 2025.

ويأتي هذا التقدّم نتيجة جهود حثيثة بقيادة رئيس الجامعة الدكتور حسن اللقيس الذي أشرف على إستراتيجيّة شاملة لتعزيز الجودة التعليميّة والبحثيّة. وقد ساهمت الهيئتان الإداريّة والتعليميّة بشكل فعّال في تنفيذ برامج تطويريّة تشمل تحديث المناهج الدراسيّة، وتعزيز الشراكات الدوليّة، ودعم البحث العلمي، مما أدّى إلى تحسين مؤشّرات الأداء في مجالات الابتكار والخدمة المجتمعيّة.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه "شهادة على التزام الجامعة بمعايير التميّز العالميّة، وسيعمل الفريق على مواصلة الجهود للوصول إلى مراكز أعلى". كما شدّد على دور الطاقم التعليمي والإداري في تحقيق هذه النتائج، مؤكّدًا أن الجامعة ستستمر في دعم الشباب اللبناني ليصبحوا قادة المستقبل.

ويُعد هذا التصنيف خطوة مهمّة نحو تعزيز مكانة الجامعة الإسلاميّة في المنطقة العربيّة، رغم تحدّيات لبنان الراهنة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والشراكات الدوليّة.

يذكر أن مجلس التصنيف العربي للجامعات، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) يقدم منصة "تصنيف الجامعات العربية" التي تعتمد النظام الشامل للتصنيف وفق أربعة معايير رئيسية: التعليم والتَّعَلُم، والبحث العلمي، والإبداع والقيادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.

كما تقيّم كلّ المعايير من خلال تسعة مؤشرات مختارة بعناية، وذات أوزان محدّدة تضمن الموضوعية والشفافية والملاءمة.

الكلمات المفتاحية