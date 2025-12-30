كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

إيران تُصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية" ردًا على تصرفات أوتاوا

2025-12-30 15:35
74

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تصنيف القوات البحرية الكندية منظمةً إرهابية، وذلك في إطار ما وصفته بإجراءٍ "متبادل" على قرار الحكومة الكندية إدراج الحرس الثوري الإسلامي، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، إن حكومة كندا أقدمت، خلافًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، على تصنيف الحرس الثوري الإسلامي الذي يُعد أحد الأركان الأساسية للقوات المسلحة الرسمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كمنظمة إرهابية.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا للأعراف الدولية، مؤكدًا أن إيران، وردًا على هذا القرار، قامت بتصنيف القوات البحرية الكندية منظمةً إرهابية، واعتبار ذلك خطوة في إطار المعاملة بالمثل.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سياق التوترات السياسية القائمة بين طهران وأوتاوا، محمّلةً الحكومة الكندية مسؤولية تداعيات هذا التصعيد على العلاقات الثنائية.

وكانت كندا قد أعلنت في وقت سابق و فی خطوة عدائية إدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما قوبل برفض رسمي إيراني واسع، واعتبرته طهران قرارًا سياسيًا يتعارض مع القانون الدولي.

