كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025
المقال التالي قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة

إيران

الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
إيران

الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم

2025-12-30 16:29
102

ردّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن رد إيران على أي عدوان سيكون قاسيًا، وباعثًا على الندم.

وكتب الرئيس بزشكيان في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 يقول: "إن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي اعتداء استبدادي سيكون شديدًا ومؤسفًا للاحتلال"، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيجعل المعتدي يندم.

بدوره أكد مستشار آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون السياسية؛ الأدميرال علي شمخاني، أن أي عدوان على إيران سيواجه بـ"رد فوري وقاسٍ".

وشدد الأدميرال شمخاني على أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذن أو تصريح، وأن أي عدوان على البلاد سيلقى ردًا فوريًا وشديدًا يفوق التصور".

وكتب شمخاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "في العقيدة الدفاعية الإيرانية، تُحدَّدُ بعض الردود حتى قبل أن تصل التهديدات إلى مرحلة التنفيذ. القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذن أو تصريح. وأي عدوان سيلقى ردًا شديدًا وفوريًا يفوق تصور الأعداء".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أطلق خلال لقائه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في فلوريدا أمس الاثنين، تهديدًا باستهداف المنشآت النووية الإيرانية السلمية في حال أرادت إيران إعادة بنائها.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران بنيامين نتنياهو دونالد ترامب الطاقة النووية بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
إيران منذ 3 ساعات
إيران تُصنّف البحرية الكندية
إيران تُصنّف البحرية الكندية "منظمة إرهابية" ردًا على تصرفات أوتاوا
إيران منذ 3 ساعات
الشيخ قاسم: العلاّمة اليزدي سياسي ثوري جسّد الولاء للولاية والمقاومة 
الشيخ قاسم: العلاّمة اليزدي سياسي ثوري جسّد الولاء للولاية والمقاومة 
إيران منذ 7 ساعات
الصحف الإيرانية: 2026 هو عام  
الصحف الإيرانية: 2026 هو عام  "لا حرب ولا سلام"
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
إيران منذ 3 ساعات
"عناق دبّ" أم تحالف إستراتيجي؟
عين على العدو منذ 3 ساعات
2025 عام فرض الإذعان الدولي وأسطورية صمود المقاومة
2025 عام فرض الإذعان الدولي وأسطورية صمود المقاومة
مقالات منذ 4 ساعات
لقاء نتنياهو - ترامب: مخاوف وآمال في
لقاء نتنياهو - ترامب: مخاوف وآمال في "تل أبيب"
مقالات منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة