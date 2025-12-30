ردّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن رد إيران على أي عدوان سيكون قاسيًا، وباعثًا على الندم.

وكتب الرئيس بزشكيان في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025 يقول: "إن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي اعتداء استبدادي سيكون شديدًا ومؤسفًا للاحتلال"، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيجعل المعتدي يندم.

بدوره أكد مستشار آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون السياسية؛ الأدميرال علي شمخاني، أن أي عدوان على إيران سيواجه بـ"رد فوري وقاسٍ".

وشدد الأدميرال شمخاني على أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذن أو تصريح، وأن أي عدوان على البلاد سيلقى ردًا فوريًا وشديدًا يفوق التصور".

وكتب شمخاني في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "في العقيدة الدفاعية الإيرانية، تُحدَّدُ بعض الردود حتى قبل أن تصل التهديدات إلى مرحلة التنفيذ. القدرات الصاروخية والدفاعية لإيران لا يمكن احتواؤها ولا تحتاج إلى إذن أو تصريح. وأي عدوان سيلقى ردًا شديدًا وفوريًا يفوق تصور الأعداء".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أطلق خلال لقائه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في فلوريدا أمس الاثنين، تهديدًا باستهداف المنشآت النووية الإيرانية السلمية في حال أرادت إيران إعادة بنائها.

الكلمات المفتاحية