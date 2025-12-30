شنّت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملة دهم واعتقالات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، شملت العديد من المدن والبلدات الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم مخيم الجلزون الواقع في شمال مدينة رام الله، واعتقلت المواطنة أم أشرف شراكة، ونجلها علاء عطية شراكة، والفتى أدهم نضال نخلة، بعد حملة مداهمة لعدد من المنازل في المخيم وتخريب وتحطيم محتوياتها.

وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، اقتحم جيش الاحتلال عزبة المواطن رزق أبو نعيم (عزبة أبو همام) في منطقة الخلايل جنوب القرية، واعتقل 3 متضامنين أجانب من جنسيات بريطانية وأميركية وإيطالية، وذلك خلال وجودهم في العزبة لمساندة العائلة التي تتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم.

وجنوب الضفّة، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم فتاة، وهم: كمال القواسمي من مدينة الخليل، ومحمد يوسف وراسنة من بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة، وجعفر إبراهيم قرعيش من يطا جنوبًا، وذلك بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها، وتدمير محتوياتها.

وفي بلدة بيت أمَّر شمالًا، داهمت قوات الاحتلال منزل أحد المواطنين للمرة الخامسة في أقل من أسبوع، وقامت بتصوير أفراد العائلة واحتجازهم في غرفة واحدة، وتفتيش المنزل، قبل أن تعتقل ابنته الأسيرة المحررة أشواق عياد (24 عامًا)، والاعتداء عليها بالضرب المبرح خلال اعتقالها، ما أدى إلى أصابتها بكسر في يدها، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي محمد بحر (37 عامًا)، عقب دهم وتفتيش منزله في البلدة.

وفي بيت لحم، احتجز الاحتلال 15 مواطنًا من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، وذلك بعد أن اقتحمت قواته البلدة، وتمركزت في عدة أحياء فيها، وداهمت عددًا من المنازل، واحتجزت المواطنين لعدة ساعات قبل أن تطلق سراحهم، كذلك اقتحمت تلك القوات بلدات: العبيدية، ودار صلاح، والشواورة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفجر اليوم، أصيب مسن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لمدينة رام الله، فيما اعتقلت الشابين نائل أبو كويك، ومجد أبو رحمة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في مخيم الأمعري.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، بعد مداهمة منازلهم في المزرعة الغربية، وهم: محمد عمران لدادوة، ومؤمن محمد عمار شريتح، ومحمود محمد عبد العال طعمة، وكذلك الشاب محمد سمير الطريفي، بعد مداهمة منزله في حيّ أم الشرايط بمدينة البيرة.

الكلمات المفتاحية