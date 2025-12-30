كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الدوري اللبناني: نادي الأنصار يختتم مرحلة الذهاب بانتزاع الصدارة
الدوري اللبناني: نادي الأنصار يختتم مرحلة الذهاب بانتزاع الصدارة

2025-12-30 18:56
ختم نادي الأنصار، الاثنين 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، مرحلة الذهاب في الدوري العام اللبناني لكرة القدم بانتزاع الصدارة، بفوزه على البرج 4-1 في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة السادسة من الدوري، والتي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية.

وسجل للأنصار هشام حسام الدين (38) ومحمد حبوس (41)و علي طنيش (81) ومحمد ناصر (87). وللبرج مامادو توريه (73).

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة عينها، فاز الصفاء على ملعبه في وطى المصيطبة على شباب الساحل 1-0، سجلها حسين حيدر في الدقيقة 69.

الكلمات المفتاحية
لبنان كرة القدم الرياضة
مشاركة