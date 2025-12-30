كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله يشيّع فقيد العلم والجهاد الدكتور حسين علي الحاج حسن في بلدة شعت
حزب الله يشيّع فقيد العلم والجهاد الدكتور حسين علي الحاج حسن في بلدة شعت

2025-12-30 19:50
شيّع حزب الله وجمعية التعليم الديني الإسلامي في البقاع فقيد العلم والجهاد؛ الدكتور حسين علي الحاج حسن، في مأتم مهيب انطلق من أمام مجمع الإمام السجاد (ع) في بلدة شعت، بحضور حشد من الفعاليات الدينية والسياسية والاجتماعية، ووفود حزبية وأهالي المنطقة.

تقدّم موكب التشييع فرق كشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الرايات والصور، وسط أجواء من الحزن والتأثر.

 وقد أمّ الصلاة على الجثمان سماحة الشيخ خليل شقير، قبل أن يُوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه.

حزب الله
