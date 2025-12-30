كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025
المقال التالي الإمارات تخضع للتهديد السعودي وتعلن خروجها من اليمن

رياضة

رياضة

"فيفا" يدرس إدخال تعديلات على قاعدة التسلل

2025-12-30 19:58
74

ألمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، خلال القمة العالمية للرياضة في دبي، إلى إمكانية تعديل قاعدة التسلل.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي، أمس الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر، أن الفيفا تواصل "دراسة كيفية تطوير القوانين لجعل اللعبة أكثر هجومية وجاذبية"، مؤكدًا على ضرورة "تقليل حالات توقف اللعب إلى أدنى حد".

وتابع إنفانتينو قائلاً: "ندرس قانون التسلل الذي تطوّر على مر السنين والذي يشترط حاليًا أن يكون المهاجم خلف آخر مدافع أو معه على الخط نفسه"، مضيفًا: "ربما في المستقبل يجب على اللاعب أن يكون متقدمًا بالكامل أمام آخر مدافع لاعتباره متسللًا".

بمعنى آخر، لن يُحتسب التسلل إذا كانت ساق أو ذراع اللاعب متقدمة على آخر مدافع.

ويحظى هذا التغيير الذي يُرجِّح كفة المهاجمين، بدعم المدرب الفرنسي السابق لنادي آرسنال الإنجليزي والمدير الحالي لتطوير كرة القدم في "فيفا"؛ أرسين فينغر.

ويجب أن يحظى هذا المقترح الذي اختُبر سلفًا في بطولات الفئات العمرية، بموافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)؛ المسؤول عن قوانين اللعبة، والذي من المقرر عقد اجتماعه السنوي في 20 كانون الثاني/يناير في لندن، قبل أن يُصادِق عليه الاتحاد الدولي خلال جمعيته العمومية.

ومع أنه من غير المرجح تطبيق القانون الجديد بدءًا من الصيف خلال كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، غير أن صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية أشارت اليوم الثلاثاء إلى إمكانية دخوله حيّز التنفيذ اعتبارًا من الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية
كرة القدم الرياضة الفيفا
إقرأ المزيد
المزيد
"فيفا" يدرس إدخال تعديلات على قاعدة التسلل
رياضة منذ 4 ساعات
الدوري اللبناني: نادي الأنصار يختتم مرحلة الذهاب بانتزاع الصدارة
الدوري اللبناني: نادي الأنصار يختتم مرحلة الذهاب بانتزاع الصدارة
رياضة منذ 5 ساعات
برشلونة يتحرّك للتعاقد مع فلاهوفيتش في الصيف
برشلونة يتحرّك للتعاقد مع فلاهوفيتش في الصيف
رياضة منذ يوم
نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في
نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في "كان 2025"
رياضة منذ يومين
مقالات مرتبطة
"فيفا" يدرس إدخال تعديلات على قاعدة التسلل
رياضة منذ 4 ساعات
الدوري اللبناني: نادي الأنصار يختتم مرحلة الذهاب بانتزاع الصدارة
الدوري اللبناني: نادي الأنصار يختتم مرحلة الذهاب بانتزاع الصدارة
رياضة منذ 5 ساعات
برشلونة يتحرّك للتعاقد مع فلاهوفيتش في الصيف
برشلونة يتحرّك للتعاقد مع فلاهوفيتش في الصيف
رياضة منذ يوم
نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في
نيجيريا تنجو من انتفاضة تونس وتضمن صدارة المجموعة في "كان 2025"
رياضة منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة