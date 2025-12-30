ألمح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، خلال القمة العالمية للرياضة في دبي، إلى إمكانية تعديل قاعدة التسلل.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي، أمس الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر، أن الفيفا تواصل "دراسة كيفية تطوير القوانين لجعل اللعبة أكثر هجومية وجاذبية"، مؤكدًا على ضرورة "تقليل حالات توقف اللعب إلى أدنى حد".

وتابع إنفانتينو قائلاً: "ندرس قانون التسلل الذي تطوّر على مر السنين والذي يشترط حاليًا أن يكون المهاجم خلف آخر مدافع أو معه على الخط نفسه"، مضيفًا: "ربما في المستقبل يجب على اللاعب أن يكون متقدمًا بالكامل أمام آخر مدافع لاعتباره متسللًا".

بمعنى آخر، لن يُحتسب التسلل إذا كانت ساق أو ذراع اللاعب متقدمة على آخر مدافع.

ويحظى هذا التغيير الذي يُرجِّح كفة المهاجمين، بدعم المدرب الفرنسي السابق لنادي آرسنال الإنجليزي والمدير الحالي لتطوير كرة القدم في "فيفا"؛ أرسين فينغر.

ويجب أن يحظى هذا المقترح الذي اختُبر سلفًا في بطولات الفئات العمرية، بموافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)؛ المسؤول عن قوانين اللعبة، والذي من المقرر عقد اجتماعه السنوي في 20 كانون الثاني/يناير في لندن، قبل أن يُصادِق عليه الاتحاد الدولي خلال جمعيته العمومية.

ومع أنه من غير المرجح تطبيق القانون الجديد بدءًا من الصيف خلال كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، غير أن صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية أشارت اليوم الثلاثاء إلى إمكانية دخوله حيّز التنفيذ اعتبارًا من الموسم المقبل.

الكلمات المفتاحية