أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأنّ "خللًا واسع النطاق أصاب اليوم الثلاثاء خدمات الاتصالات والإنترنت في "إسرائيل"، مما تسبّب في اضطرابات كبيرة لملايين المستخدمين، حيث أفاد عدد كبير من المتصفحين بانقطاع الخدمة عبر الهواتف المحمولة، وانقطاعات في وصلات الإنترنت، وتوقف الخدمات في التطبيقات والمواقع الرئيسة. ويقدّر خبراء فنيون أن هذا الحدث استثنائي وواسع النطاق، ولا يقتصر على مزوّد واحد، ولا يعد خللاً موضعيًا أو محدودًا".

وأضافت: "في هذه المرحلة، لا يوجد تأكيد رسمي بأن السبب هجوم سيبراني، لكن نظرًا لاتساع نطاق التأثير وحقيقة أن الخلل شمل الألياف البصرية والشبكات الخلوية في الوقت نفسه، فإن الحدث يخضع لمتابعة دقيقة من قبل الجهات التقنية والتنظيمية والأمنية، والتقدير الحالي يشير إلى أنه هجوم بالفعل".

ولفتت الصحيفة إلى قيام وزارة الاتصالات بإدارة الحدث بالتعاون مع شركة "بارتنر"، وهي في حالة تأهّب أيضًا مع شركات اتصالات أخرى، خشية أن يكون الخلل واسع النطاق أكثر. وسُجلت أعداد غير عادية من المكالمات في مراكز الخدمة، حيث أفاد مركز خدمة "بارتنر" عن أكثر من 1,200 شخص ينتظرون في الطابور".

وأشارت شركة "بارتنر" إلى أنّ "هناك اضطرابات تؤثر بشكل متقطع في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت والتلفاز لدى بعض العملاء. نحن نعمل على إعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن".

من جانبها أصدرت وزارة الاتصالات بيانًا مفاده أنه "خلال الساعات الأخيرة وقع خلل في شبكة الهاتف المحمول لشركتي "بارتنر" و"هوت موبيلي"، وأن الوزارة تقوم بالتحقق مع جميع الجهات المعنية وستواصل المتابعة حتى عودة الخدمات بالكامل".

وفي وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، أعلنت "بارتنر" أن الخدمات عادت إلى وضعها الطبيعي، وذكرت: "لقد عادت الخدمات للعمل بالكامل. نعتذر عن الإزعاج المؤقت".

