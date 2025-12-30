أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن تسجيل 3 إنجازات نووية مهمة للمنظمة، تشمل تدشين أول مسرّع صناعي محلي الصنع بالكامل، بدء إنتاج الكربون-13 المتقدم، وإعادة تشغيل السيكلوترون لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة.

وقال كمالوندي، في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/سبتمبر 2025، بعد حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي وتقديمه تقريرًا للنواب حول أنشطة المنظمة وخططها: "استعرض اجتماع اليوم الإجراءات المتخذة والبرامج الجارية حاليًا وخطط المنظمة المستقبلية، وركزت التقارير بشكل أساس على التقدم المحرز".

وأضاف: "تسير الأنشطة على نحو جيد في مختلف المجالات. والسبب الرئيس لهذا التقدم هو الحافز العالي لدى زملائنا؛ لا سيما بعد الحرب، فقد تضاعف هذا الحافز، والجميع يسعى لتقديم خدمات جليلة للوطن".

وفي إشارة إلى الإنجازات الأخيرة للمنظمة، صرّح قائلًا: "بالأمس فقط، حققت المنظمة 3 إنجازات رئيسة؛ فقد تم تدشين مُسرِّع صناعي لأول مرة في البلاد، وله تطبيقات متنوعة في مجالات البيئة والطب والتكنولوجيا النووية والبحث العلمي"، موضحًا أن "هذا المُسرِّع محلي الصنع بالكامل، وقد صممه وصنعه خبراء محليون؛ حيث استغرق العمل عليه نحو أربع سنوات متواصلة حتى تم تشغيله بالأمس".

وأكد كمالوندي أن إنتاج الكربون-13 قد بدأ على نحو متقدم، قائلًا: "تمّ تنفيذ هذا المشروع المتقدم من خلال تدشين برج بارتفاع 12 مترًا على نطاق شبه صناعي، ويُستخدم منتجه في مجالات الطب والطاقة النووية وإنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، وفي مختلف الصناعات، فضلًا عن البيئة".

وأعلن إعادة تشغيل السيكلوترون الذي كان خارج الخدمة لمدة عامين تقريبًا بسبب نقص قطع الغيار، وذلك بالاعتماد على الطاقة المحلية. وقال: "رغم عدم توفر المعدات وقطع الغيار اللازمة لهذا الجهاز لدينا، تمكن الخبراء المحليون من إنتاج جميع القطع المطلوبة، ولحسن الحظ، استأنف السيكلوترون عمله رسميًا أمس، ويسهم في إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة. ورغم أننا لم نواجه نقصًا في هذا المجال، فإن هذا الإجراء يوفر ظروفًا أفضل لتلبية الاحتياجات المحلية، بل وحتى التصدير".

وأكد كمالوندي أن "جميع المعدات وقطع الغيار المصنعة هي محلية الصنع بالكامل، وأحد المكونات الرئيسة، وهو مصدر الإلكترونات، صُمم وأُنتج بالكامل على يد خبراء محليين، وهو ما يمثل قفزة نوعية في هذا المجال".

وقال: "في المجال الصناعي، يكاد لا يوجد قطاع صناعي لا يستخدم معدات نووية مثل أجهزة قياس الكثافة وأجهزة قياس المستوى الذري، وغيرها. قد لا يشعر الناس بهذه التقنيات بشكل مباشر، لكنها حاضرة في سياق حياتهم اليومية".

أضاف كمالوندي: "يجب على النخبة نقل المعلومات الصحيحة والدقيقة إلى الناس.. مع الأسف، يختزل بعضٌ الطاقة النووية في التخصيب أو توليد الكهرباء، فيما يتجاهل دورها في الحياة اليومية، وهذا تصور خطأ".

ولفت إلى "أن للتكنولوجيا النووية دورًا فعالًا في مجالات الزراعة والصحة والصناعة والبيئة، وإذا لم تكن هذه التكنولوجيا موجودة، فسيواجه الناس مشاكلها بشكل ملموس".

