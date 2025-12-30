كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025
المقال التالي إيران تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة تهديدات ترامب الجديدة

إيران

رئيسا إيران وروسيا يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة
إيران

رئيسا إيران وروسيا يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة

2025-12-30 21:44
79

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، آخر مستجدات العلاقات الثنائية، واستعرضا مسار تنفيذ الاتفاقات المشتركة الموقعة بين البلدين.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - "إرنا" بأن الرئيسين الإيراني والروسي، شددا على الطابع الإستراتيجي للعلاقات القائمة بين طهران وموسكو، واستعرضا إنجازات التعاون الثنائي، مع التأكيد على ضرورة استمرار التشاور المنتظم وتعزيز التنسيق الهادف إلى تعميق العلاقات الشاملة بين البلدين.

الكلمات المفتاحية
روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران فلاديمير بوتين مسعود بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة تهديدات ترامب الجديدة
إيران تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة تهديدات ترامب الجديدة
إيران منذ ساعة
رئيسا إيران وروسيا يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة
رئيسا إيران وروسيا يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة
إيران منذ ساعتين
إيران تسجل 3 إنجازات نووية مهمة
إيران تسجل 3 إنجازات نووية مهمة
إيران منذ 3 ساعات
الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة تهديدات ترامب الجديدة
إيران تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة تهديدات ترامب الجديدة
إيران منذ ساعة
رئيسا إيران وروسيا يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة
رئيسا إيران وروسيا يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة
إيران منذ ساعتين
إيران تسجل 3 إنجازات نووية مهمة
إيران تسجل 3 إنجازات نووية مهمة
إيران منذ 3 ساعات
الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
الرئيس الإيراني ردًا على تهديدات ترامب: ردنا سيكون قاسيًا وباعثًا على الندم
إيران منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة