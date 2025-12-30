بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، آخر مستجدات العلاقات الثنائية، واستعرضا مسار تنفيذ الاتفاقات المشتركة الموقعة بين البلدين.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - "إرنا" بأن الرئيسين الإيراني والروسي، شددا على الطابع الإستراتيجي للعلاقات القائمة بين طهران وموسكو، واستعرضا إنجازات التعاون الثنائي، مع التأكيد على ضرورة استمرار التشاور المنتظم وتعزيز التنسيق الهادف إلى تعميق العلاقات الشاملة بين البلدين.

