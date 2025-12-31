كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025
المقال التالي هل يتصادم مستوطنو منطقة الوسط والحريديم؟

لبنان

مبادرة لدعم صمود المزارعين في الخيام بمستلزمات زراعية أساسية
لبنان

مبادرة لدعم صمود المزارعين في الخيام بمستلزمات زراعية أساسية

2025-12-31 11:40
80

في خطوة داعمة للقطاع الزراعي وتعزيزًا لصمود المزارعين، جرى تنفيذ مبادرة لتقديم مساعدات زراعية لمزارعي بلدة الخيام، وذلك في إطار التعاون بين بلدية الخيام ومنظمة العمل ضد الجوع، ضمن مشروع مموّل بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وقد جاءت هذه المبادرة نتيجة المتابعة الحثيثة والجهود التي بذلها عضو المجلس البلدي المهندس الزراعي عباس أبو سمرة، حيث تم توزيع المساعدات الاثنين الماضي 29 كانون الأول/ديسمبر 2025 في قاعة البلدية (قاعة الحاج أكرم حمود).

وشملت المساعدات خمس شاحنات محمّلة بمستلزمات أساسية تهدف إلى تعزيز سبل العيش الزراعية، من أدوات زراعية متنوعة كالمجارف والمعاول والمناجل والعربات، إضافة إلى السماد والكمبوست وغيرها، وقد استفاد منها 59 مزارعًا من بلدة الخيام، دعمًا لهم ولمساعدتهم على استئناف إنتاجهم الزراعي وتعزيز استدامته.

وتوجهت بلدية الخيام بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ولا سيّما القيمين على منظمة العمل ضد الجوع، تقديرًا لدعمهم المستمر للمزارعين في الخيام، مع تمنياتها لهم بمواسم زراعية مليئة بالخير والحصاد الوفير.

الكلمات المفتاحية
الزراعة الجنوب الخيام
إقرأ المزيد
المزيد
صلح: لا سيادة بلا مقاومة
صلح: لا سيادة بلا مقاومة
لبنان منذ ساعة
في الذكرى السنوية لارتقاء ناصر المستضعفين.. صور الحاج قاسم سليماني ترتفع في الضاحية
في الذكرى السنوية لارتقاء ناصر المستضعفين.. صور الحاج قاسم سليماني ترتفع في الضاحية
لبنان منذ ساعتين
افتتاح بئر في الشربين - الهرمل.. النمر: حزب الله موجود بين الناس
افتتاح بئر في الشربين - الهرمل.. النمر: حزب الله موجود بين الناس
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يزور الراعي في بكركي: المرحلة تتطلّب أعلى درجات التماسك الداخلي
حزب الله يزور الراعي في بكركي: المرحلة تتطلّب أعلى درجات التماسك الداخلي
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
مبادرة لدعم صمود المزارعين في الخيام بمستلزمات زراعية أساسية
مبادرة لدعم صمود المزارعين في الخيام بمستلزمات زراعية أساسية
لبنان منذ 4 ساعات
الخازن: لماذا يُطلب من الجيش تفتيش المنازل ولا يُطلب من
الخازن: لماذا يُطلب من الجيش تفتيش المنازل ولا يُطلب من "الإسرائيلي" وقف اعتداءاته؟
لبنان منذ 3 أيام
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
حزب الله يحيي الاحتفال التكريمي للشهيد علي كوراني في بلدة ياطر
لبنان منذ 3 أيام
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة محمد حمدان في ميس الجبل
تشييع فقيد الجهاد والمقاومة محمد حمدان في ميس الجبل
لبنان منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة