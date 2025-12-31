في خطوة داعمة للقطاع الزراعي وتعزيزًا لصمود المزارعين، جرى تنفيذ مبادرة لتقديم مساعدات زراعية لمزارعي بلدة الخيام، وذلك في إطار التعاون بين بلدية الخيام ومنظمة العمل ضد الجوع، ضمن مشروع مموّل بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وقد جاءت هذه المبادرة نتيجة المتابعة الحثيثة والجهود التي بذلها عضو المجلس البلدي المهندس الزراعي عباس أبو سمرة، حيث تم توزيع المساعدات الاثنين الماضي 29 كانون الأول/ديسمبر 2025 في قاعة البلدية (قاعة الحاج أكرم حمود).

وشملت المساعدات خمس شاحنات محمّلة بمستلزمات أساسية تهدف إلى تعزيز سبل العيش الزراعية، من أدوات زراعية متنوعة كالمجارف والمعاول والمناجل والعربات، إضافة إلى السماد والكمبوست وغيرها، وقد استفاد منها 59 مزارعًا من بلدة الخيام، دعمًا لهم ولمساعدتهم على استئناف إنتاجهم الزراعي وتعزيز استدامته.

وتوجهت بلدية الخيام بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ولا سيّما القيمين على منظمة العمل ضد الجوع، تقديرًا لدعمهم المستمر للمزارعين في الخيام، مع تمنياتها لهم بمواسم زراعية مليئة بالخير والحصاد الوفير.

