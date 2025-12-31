رعى مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر حفل افتتاح بئر أبي الفضل العباس (ع)، الذي أُقيم في حسينية حي الحيدرية في بلدة الشربين – قضاء الهرمل، بحضور رئيس بلدية الشربين خضر ناصر الدين، والشيخ بلال ناصر الدين، إلى جانب فعاليات وأهالي حي الحيدرية.

وخلال الحفل، أكد النمر أنَّ افتتاح هذا البئر يأتي ضمن سلسلة آبار جرى افتتاحها خلال العام الجاري في بلدات الرام – الجوبانية، وشمسطار، وشعث، وجورتعلا، على أن يُفتتح قريبًا بئر جديد في قصرنبا، مشيرًا إلى أن اللائحة ما زالت طويلة.

وشدد النمر على أن "المقاومة قوية وحاضرة، وحزب الله موجود بين الناس، وما زال قويًا كما عرفتموه، شهمًا وكريمًا وحاضرًا بقوة". ووجّه كلامه إلى من وصفهم بالمبغضين والمعادين قائلًا إن "هذا الشعب لا يمكن أن يركع"، داعيًا إلى قراءة تاريخه وفهمه.

وأضاف أنَّ المقاومة تسير على نهج الإمام الحسين (ع) الذي لم يُسقط الراية ولم يستسلم، وقدم التضحيات في سبيل الحفاظ على الدين ورفعته، مؤكدًا أنَّ المقاومة وبيئتها ما زالت على عهدها في العطاء والتضحية دون مقابل.

وتطرق النمر إلى التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة، لافتًا إلى أن خصوم المقاومة يتعاملون معها على أنها معركة لإلغاء حزب الله، مشيرًا إلى وجود حديث عن إضعاف الحزب وانتزاع مقاعد نيابية منه، مؤكدًا في المقابل أنَّ الطموح هو تعزيز الحضور النيابي.

من جهته، ألقى الشيخ بلال ناصر الدين كلمة الأهالي، وشكر فيها من قدم الأرض وكل من ساهم في حفر وتجهيز البئر، ولا سيَّما الداعمين من العراق، داعيًا إلى الاستفادة الجماعية من هذه النعمة. كما شكر رئيس بلدية الشربين خضر ناصر الدين جميع من ساهم في إنجاز المشروع، مؤكداً متابعة البلدية للشؤون المتبقية المتعلقة بالبئر بالتعاون مع مؤسسة مياه البقاع.

وفي ختام الحفل، توجّه الحضور إلى موقع البئر، حيث جرى قص شريط الافتتاح وتشغيل البئر المجهز بالطاقة الشمسية، وشرب الحضور من مياهه.

