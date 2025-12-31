توقّف معدل "نمو السكان" في "إسرائيل"، الذي يعدّ هو الأدنى في تاريخ الكيان، وفق تحليل نشره اليوم الأربعاء (31 كانون الأول 2025) مركز تاؤوب لدراسة السياسات الاجتماعية في "إسرائيل"، على ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب التحليل، فمنذ عام 1950 بلغ معدل نمو السكان 1.5% سنويًا على الأقل (باستثناء عامين فقط كان المعدل فيهما أقل بقليل)، إلا أن الباحثين يقدّرون هذا العام أن عدد السكان في "إسرائيل" ازداد بأقل من 1%، أي 0.9% فقط.

وهذا الرقم المنخفض هو نتيجة ارتفاع عدد الوفيات، والتراجع المستمر في "معدلات الخصوبة"، وكذلك ازدياد عدد المغادرين مقارنة بعدد القادمين إليها.

يقول محرر الدراسة، البروفيسور أليكس فينرف: "فترة الذروة في النمو الطبيعي لـ "إسرائيل" قد انتهت، والنمو الطبيعي سيواصل التراجع"، وفقًا لـ "يديعوت أحرونوت".

ولفتت الصحيفة إلى أن نمو السكان في الغالب كان يعتمد على النمو الطبيعي: عدد مرتفع من الولادات مقابل عدد منخفض من الوفيات. أما الآن، ومع تغيّر الاتجاه، فمن أجل أن يستمر عدد "السكان" في النمو بمعدل لا يقل عن 1% سنويًا، هناك حاجة إلى ميزان هجرة إيجابي. لكن في هذا المجال تسود حالة كبيرة من عدم اليقين: ففي السنوات الأخيرة غادر "إسرائيل" عدد من الأشخاص يفوق أي وقت مضى، بينما لم يلحق عدد العائدين والقادمين بالوتيرة نفسها. وفي عام 2025 سُجّل فارق سلبي بنحو 37 ألف شخص بين القادمين والمغادرين.

وتُظهر بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 أن عدد القادمين إلى "إسرائيل" هذا العام يُتوقع أن يكون الأدنى منذ عام 2013 (باستثناء عام 2020، عام جائحة كورونا). وحتى الآن، فإن غالبية المغادرين هم أشخاص لم يولدوا فيها أصلًا، ومن بينهم مجموعة كبيرة من القادمين الذين وصلوا في عام 2022 على خلفية الحرب في أوكرانيا.

الكلمات المفتاحية