إيران

إيران تؤكد استعدادها للدفاع وتُبقي باب المفاوضات مفتوحًا
إيران

إيران تؤكد استعدادها للدفاع وتُبقي باب المفاوضات مفتوحًا

2025-12-31 15:48
مهاجراني: مستعدون دائمًا للتفاوض وللرد على أي اعتداء
27

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أنّ إيران "لم تبدأ أي هجوم، لكنّها على أتم الاستعداد للدفاع والتصدي لأي عدوان"، مشدّدة على موقف طهران الثابت حيال التطورات الراهنة.

وفي تصريحات أدلت بها على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أوضحت مهاجراني أنّ إيران "كانت دائمًا مستعدة للمفاوضات"، مؤكدة في الوقت نفسه أنّ وزارة الخارجية الإيرانية تواصل أداء مهامها الدبلوماسية في هذا الإطار.

وفي ما يتعلق بما يُتداول عن وجود محادثات غير معلنة، قالت مهاجراني: "لا أنفي ولا أؤكد وجود محادثات في العراق مع الجانب الأميركي"، معربة عن تقدير بلادها "لمساعي العراق الرامية إلى خفض حدّة التوترات الإقليمية".

يأتي ذلك في وقت كان فيه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، قد صرّح في مقابلة تلفزيونية بأنّ "هناك مسعى مهمًا في مسألة ترتيب اللقاء الثنائي بين البلدين، الولايات المتحدة وإيران، في بغداد، بهدف استعادة الحوار".

