كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025
المقال التالي رقم قياسي غير مسبوق 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في العام 2025

لبنان

الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
لبنان

الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة

2025-12-31 16:13
102

أكد رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، أن الإعلان عن استشهاد ثلّة من قيادات كتائب عزّ الدين القسّام، ومن بينهم الناطق العسكري المعروف باسم أبي عبيدة، يشكّل لحظة مؤلمة، لكنها في الوقت ذاته محطة تعزز معاني الصمود والثبات، وتؤكد أن "مسيرة المقاومة لن تتوقف، وأن دماء الشهداء ستبقى زادًا للأجيال في مواصلة الطريق". 

وقال حمود، في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب الفلسطينية: "إن هذه المسيرة كُتبت عليها التضحيات"، مضيفًا بأن "القافلة تمضي رغم فقدان القادة والأحبة، ورغم ما يرافق ذلك من دمار وتهجير ومعاناة".

وشدد الشيخ حمود على أن "القافلة تبقى، والفكرة لا تسقط، والطريق لا يُغلق". وقال: "إن استشهاد شخصيات قيادية بارزة، وفي مقدمتها أبو عبيدة، لا يعني غياب الرسالة أو انتهاء خيار المقاومة بل على العكس تمامًا"، ولفت إلى أن "الناطق العسكري تحوّل خلال سنوات المواجهة إلى رمز حاضر في حرب الوعي، وأن أثره سيبقى فاعلًا في الوجدان، حتى بعد الغياب". 

ورأى رئيس اتحاد علماء المقاومة "أن الأمّة تمرّ، بمرحلة مليئة بالتحديات والانكسارات، في مقابل بروز نماذج اجتمعت فيها معاني الكرامة والثبات والتضحية"، وقال: "هذه النماذج تشكّل مصدر إلهام، وتعزز الثقة بقدرة الشعوب على الصمود مهما اشتدّت المحن". 

وأوضح الشيخ حمود أن الألم على فقدان الشهداء وما لحق بالناس من دمار وتهجير "ألم حقيقي لا يُنكر، لكن هذا الألم لا يقتل الأمل"، مضيفًا: "نحزن ونتوجع، لكننا لا نيأس، بل نزداد يقينًا بأن التضحيات، مهما عظمت، لن تذهب سدى". 

وختم الشيخ حمود مشددًا على أن الشهداء "ليسوا غيابًا، بل حضورٌ دائم في الوعي، وما قدّموه سيبقى ذخرًا أخلاقيًا ومعنويًا للأجيال القادمة"، ومؤكدًا أن "مسار الصمود أطول من الأشخاص، وأقوى من اللحظة، وقادر على الاستمرار مهما تبدّلت الظروف".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة كتائب القسام الشيخ ماهر حمود قطاع غزة أبو عبيدة
إقرأ المزيد
المزيد
أبو حمدان: يعقوبيان انحدرت إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ‏ورموزه
أبو حمدان: يعقوبيان انحدرت إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ‏ورموزه
لبنان منذ ساعتين
الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
لبنان منذ 4 ساعات
صلح: لا سيادة بلا مقاومة
صلح: لا سيادة بلا مقاومة
لبنان منذ 6 ساعات
في الذكرى السنوية لارتقاء ناصر المستضعفين.. صور الحاج قاسم سليماني ترتفع في الضاحية
في الذكرى السنوية لارتقاء ناصر المستضعفين.. صور الحاج قاسم سليماني ترتفع في الضاحية
لبنان منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
رئيس هيئة الأركان اليمنية: قواتنا ستظل سندًا وساعدًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
رئيس هيئة الأركان اليمنية: قواتنا ستظل سندًا وساعدًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
عربي ودولي منذ ساعة
العام 2025 في غزّة.. حصيلة مثقلة بالخسائر البشرية والمادية 
العام 2025 في غزّة.. حصيلة مثقلة بالخسائر البشرية والمادية 
فلسطين منذ 3 ساعات
رقم قياسي غير مسبوق 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في العام 2025
رقم قياسي غير مسبوق 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في العام 2025
فلسطين منذ 4 ساعات
الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة