فلسطين

رقم قياسي غير مسبوق 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في العام 2025
رقم قياسي غير مسبوق 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في العام 2025

2025-12-31 16:24
بيّنت حركة "السلام الآن" اليسارية "الإسرائيلية" المختصة بمراقبة حركة الاستيطان الصهيونية في المدن الفلسطينية المحتلة، أن سلطات الاحتلال صادقت خلال عام 2025، على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2025: "منذ بداية عام 2025، وافق المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما يسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية" على 28163 وحدة سكنية، وهو رقم قياسي غير مسبوق لعدد الوحدات الاستيطانية خلال عام واحد".

ولفتت الحركة في تقريرها إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط يناقش حاليًا خططًا لبناء 1033 وحدة سكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وحسب "السلام الآن"، تشمل الخطط بناء 126 وحدة بمستوطنة "صانور" التي تم إخلاؤها قبل 20 عامًا، لكن وافق مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) في أيار/مايو 2025 على إعادة تأسيسها.

ولفتت الحركة إلى أن سلطات الاحتلال كانت أخلت مستوطنة "صانور" في الضفة، ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، والقاضية أيضًا بسحب قوات الاحتلال، وتفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

ورأت أن هذه الخطوة "تمثل عودةً للنشاط الاستيطاني في عمق شمال الضفة الغربية، وفي مناطق ذات كثافة سكانية عالية من الفلسطينيين، حيث لم يكن هناك وجود استيطاني من قبل".

وتابعت أن الخطط الجديدة تشكل بناء 398 وحدة استيطانية في مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، و509 وحدات في مستوطنة "أسفر" جنوب الضفة.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الضفة الغربية الاستيطان
