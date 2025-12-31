مرّت سنة 2025 على الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة، كما سابقتها مثقلة بالخسائر البشرية والمادية.. حرب إبادة جماعية، حصار، دمار، تجويع، وتشريد.



فقد أظهر التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025 التي يعدها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، ونشرها اليوم الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، معطيات رقمية صادمة عن حجم الخسائر البشرية، والدمار الواسع، في القطاع في ظل استمرار حرب الإبادة والتدمير والتجويع.

المعطيات السكانية والسياق العام

تعرّض أكثر من 2.4 مليون فلسطيني لحرب إبادة جماعية وسياسات تجويع وتطهير عرقي.

283 يومًا من العدوان المتواصل.

82 يومًا على اتفاق وقف إطلاق النار مع استمرار الخروقات.

تدمير نحو 90% من البنية العمرانية في قطاع غزّة.

سيطرة قوات الاحتلال بالقوّة العسكرية على 55% من مساحة القطاع.

إلقاء أكثر من 112 ألف طن من المتفجرات خلال عام 2025.

الشهداء والمفقودون والمجازر

25,717 شهيدًا وصلت جثامينهم إلى المستشفيات.

أكثر من 3,400 مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا.

استشهاد 5,437 طفلًا و2,475 امرأة.

الأطفال والنساء وكبار السن يشكّلون نحو 50% من إجمالي الشهداء.

475 شهيدًا بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 165 طفلًا.

23 شهيدًا جراء عمليات إنزال مساعدات خطأ.

وفاة 622 مريض كلى من أصل 1,244 بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

تسجيل أكثر من 4,441 حالة إجهاض.

4 شهداء بسبب البرد القارس في مخيمات النزوح.

19 شهيدًا جراء انهيارات منازل مدمرة خلال المنخفضات الجوية.

الإصابات والاعتقالات

62,853 جريحًا وصلوا إلى المستشفيات.

اعتقال أكثر من 2,700 مدني خلال العام.

القطاع الصحي والدفاع المدني

خروج 22 مستشفى عن الخدمة.

استهداف 211 سيارة إسعاف.

تدمير 23 مركبة تابعة للدفاع المدني.

التعليم والمؤسسات الأكاديمية

تدمير 30 مؤسسة تعليمية كليًا و39 جزئيًا.

تضرر 95% من مدارس القطاع.

استشهاد أكثر من 1,000 طالب.

حرمان 785 ألف طالب من حقهم في التعليم.

استشهاد 88 معلمًا و45 أكاديميًا وباحثًا.

دور العبادة والمقابر

تدمير 34 مسجدًا كليًا و100 مسجد جزئيًا.

استهداف 3 كنائس عدة مرات.

تدمير 21 مقبرة من أصل 60.

سرقة 1,700 جثمان من المقابر.

السكن والنزوح القسري

تدمير 106,400 وحدة سكنية كليًا.

تدمير 66,000 وحدة بشكل بالغ غير صالح للسكن.

تضرر 41,000 وحدة جزئيًا.

تشريد أكثر من 213 ألف أسرة.

نزوح قسري طال قرابة مليوني إنسان.

استهداف 87 مركز إيواء.

التجويع ومنع المساعدات والعلاج

220 يومًا من الإغلاق الكامل للمعابر.

منع دخول أكثر من 132 ألف شاحنة مساعدات ووقود.

استهداف أكثر من 40 مطبخًا خيريًا و50 مركز توزيع.

استشهاد 500 عامل إغاثة ومتطوع.

2,605 شهداء و19,124 مصابًا في ما يُعرف بـ”مصائد المساعدات”.

650 ألف طفل مهدّدون بالموت جوعًا.

وجود 40 ألف رضيع مهدّدين بالموت بسبب انعدام الغذاء.

منع 22 ألف مريض من السفر للعلاج.

5200 طفل بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي.

أكثر من 17 ألف مريض بانتظار الموافقة على السفر.

12500 مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

350 ألف مريض مزمن حُرموا من الأدوية.

47 ألف امرأة حامل ومرضعة تعرضن لمخاطر صحية جسيمة.

البنية التحتية والمرافق العامة

تدمير أكثر من 700 بئر مياه.

تدمير 3,080 كيلومترًا من شبكات الكهرباء.

تدمير 400 ألف متر طولي من شبكات المياه.

تدمير 400 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.

تدمير أكثر من مليوني متر طولي من الطرق.

تدمير 150 مقرًا حكوميًا.

تدمير 250 منشأة رياضية وثقافية.

استهداف 208 مواقع أثرية وتاريخية.

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

تدمير أكثر من 80% من الأراضي الزراعية (من أصل 178 ألف دونم).

تدمير 1,000 بئر زراعي.

تدمير 500 مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن.

تراجع المساحات المزروعة بالخضروات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم.

تدمير 60% من الدفيئات الزراعية.

تضرر 100% من قطاع الصيد البحري.

الخسائر الاقتصادية

تقدير الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعًا حيويًا بأكثر من 33 مليار دولار خلال عام 2025.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزّة، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة، ومطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

الكلمات المفتاحية