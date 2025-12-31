كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

عراقتشي ردًا على تهديدات ترامب: لن نتردد في الرد الحاسم والرادع
إيران

عراقتشي ردًا على تهديدات ترامب: لن نتردد في الرد الحاسم والرادع

2025-12-31 17:27
90

استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي باستخدام  القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا هذه التهديدات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعيًا إلى إدانة هذه التصريحات الاستفزازية بشكل صريح وحازم من قبل الجميع.

وإذ شدد، في رسالة وجّهها إلى وزراء خارجية الدول، على المسؤولية العالمية المشتركة في إدانة السلوكيات غير القانونية لأميركا ضدّ إيران، أكد أن إيران لن تتردّد في الردّ الحاسم والرادع على أي اعتداء.

وأشار عراقتشي، إلى الهجوم العسكري المشترك الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران في حزيران/يونيو الماضي، ولفت كذلك إلى أن التهديدات الأميركية الأخيرة تعكس سوء نوايا الولايات المتحدة الواضحة في مواصلة عملية غير قانونية وعدوانية، ستتحمل تبعاتها.

كذلك لفت عراقجي الانتباه إلى اعتراف الرئيس الأميركي الرسمي بدور بلاده المباشر في هجمات حزيران/يونيو 2025 على مواطنين إيرانيين وبنية تحتية حيوية ومنشآت نووية سلمية في إيران، مؤكدًا أن هذه الأعمال تُعد مثالًا صارخًا على انتهاك جسيم للقانون الدولي، وتستوجب محاسبة المسؤولين الأميركيين المعنيين جنائيًا.

وفي جانب آخر من الرسالة، أكد عراقتشي أن تهديد الرئيس الأميركي لدولة عضو في الأمم المتحدة في سياق دعم الكيان "الإسرائيلي" دليل على ازدواجية المعايير وإضعاف خطير لنظام عدم الانتشار النووي، وشدد على أن دعم الولايات المتحدة غير المشروط للكيان "الإسرائيلي"، بوصفه الحائز الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا، قد عرّض الأمن الإقليمي والدولي للخطر الشديد.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني من العواقب الوخيمة للصمت إزاء هذه التهديدات والأعمال غير القانونية، مؤكدًا أن خلق جو من الإفلات من العقاب قد شجّع الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" على مواصلة سلوكهما العدواني، ويُشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن العالميين.

واختتم عراقتشي حديثه بالتأكيد على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأصيل وغير القابل للطعن في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مُعلنًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الرد بحزم وباعث على الندم على أي عدوان.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب عباس عراقتشي
