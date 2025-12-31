كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

00961555712

بانوراما 2025
إيران

الخارجية الإيرانية تدعو إلى الحوار والحفاظ على وحدة اليمن
إيران

الخارجية الإيرانية تدعو إلى الحوار والحفاظ على وحدة اليمن

2025-12-31 17:39
طهران تدعو إلى حوار شامل يحفظ وحدة اليمن وأمن المنطقة
66

أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء (31 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، ضرورة اهتمام جميع الأطراف المعنية بمصالح الشعب اليمني وبالاعتبارات الأمنية للمنطقة، داعيةً إلى حلّ الخلافات عبر الحوار.

وشدّدت على أهمية أن تعمل دول المنطقة مجتمعةً للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، معتبرةً أنّ "أيّ إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن وأن زعزعة الأمن الإقليمي أمر غير مقبول".

وأوضحت الخارجية الإيرانية أنّ الحلّ الوحيد يتمثّل في الحوار الشامل، وتنفيذ خارطة الطريق، وتشكيل حكومة جامعة ضمن إطار وحدة الأراضي اليمنية.

عراقتشي: قلقون إزاء التوترات المتصاعدة في جنوب اليمن

وفي السياق ذاته، أبدى وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقتشي في اتّصال مع نظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني قلقه إزاء التوترات المتصاعدة في جنوب اليمن.

ودعا عراقتشي "جميع دول المنطقة إلى بذل جهود للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه".

وصباح اليوم، دعا "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات إلى الاحتشاد في شبوة جنوب وسط اليمن للمطالبة بـ"إعلان استقلال دولة الجنوب".

وتأتي هذه التطورات الأخيرة في إثر التوّتر الحاصل بين السعودية والإمارات نتيجة لسيطرة "الانتقالي" على مناطق واسعة في جنوب اليمن، وهو ما اعتبرته السعودية انقلابًا على التفاهمات القائمة.

الكلمات المفتاحية
السعودية الجمهورية الاسلامية في إيران اليمن عباس عراقتشي
