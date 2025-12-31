لبنان
أبو حمدان: يعقوبيان انحدرت إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ورموزه
استنكر عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب رامي أبو حمدان، التصريحات المشينة التي صدرت عن النائب بولا يعقوبيان، وتعرضت فيها لعلماء الدين المسلمين، ورأى أن يعقوبيان انحدرت إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ورموزه.
وعلق النائب أبو حمدان على تصريحات يعقوبيان في تصريح له اليوم الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 قائلًا: "إن ما صدر عن النائب بولا يعقوبيان من إساءة مدانة ضد علماء الدين المسلمين، ووصفها من يتعاطى السياسة منهم بـ "الشيطان الأكبر"، هو اعتداء وقح وسافر على ديننا الحنيف، وعلى نبيِّه الكريم وصحابته، وإهانة بالغة الخطورة لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي يفترض أن تحكم خطاب المسؤولين، والتي يبدو أن هذه النائب قد انحدرت بها إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ورموزه".
وأكد أبو حمدان أن "هذا الكلام المشين هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تصون الأديان وتمنع التعرض لها أو التحريض عليها، ويتعارض بشكل صارخ مع قيم العيش المشترك واحترام الأديان والرموز الدينية".
وختم النائب أبو حمدان: "وعليه، فإن هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو قيم، لا يمكن التعامل معه كرأي عابر، بل يستوجب وضع حدّ قانوني حاسم له، ويستدعي تحرك الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية".