أبو حمدان: يعقوبيان انحدرت إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ‏ورموزه
2025-12-31 18:02
استنكر عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ ‏النائب رامي أبو حمدان، التصريحات المشينة التي صدرت عن النائب بولا يعقوبيان، وتعرضت فيها لعلماء الدين المسلمين، ورأى أن يعقوبيان انحدرت إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ‏ورموزه.

وعلق النائب أبو حمدان على تصريحات يعقوبيان في تصريح له اليوم الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 قائلًا: "إن ما صدر عن النائب بولا يعقوبيان من إساءة مدانة ضد علماء الدين المسلمين، ووصفها من يتعاطى ‏السياسة منهم بـ "الشيطان الأكبر"، هو اعتداء وقح وسافر على ديننا الحنيف، وعلى نبيِّه الكريم ‏وصحابته، وإهانة بالغة الخطورة لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي يفترض أن تحكم خطاب ‏المسؤولين، والتي يبدو أن هذه النائب قد انحدرت بها إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ‏ورموزه".‏

وأكد أبو حمدان أن "هذا الكلام المشين هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تصون الأديان وتمنع ‏التعرض لها أو التحريض عليها، ويتعارض بشكل صارخ مع قيم العيش المشترك واحترام الأديان والرموز ‏الدينية".‏

وختم النائب أبو حمدان: "وعليه، فإن هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو قيم، لا يمكن التعامل معه كرأي عابر، بل يستوجب وضع ‏حدّ قانوني حاسم له، ويستدعي تحرك الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية".‏

