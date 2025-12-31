عُيّن العميد أحمد وحيدي نائبًا للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، بأمر من القائد العام للقوات المسلحة؛ آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي، وذلك خلال حفل وداع وتقديم شهد أيضًا الإشادة بخدمات نائب القائد السابق العميد علي فدوي.

وحضر الحفل: القائد العام لحرس الثورة اللواء محمد باكبور، وممثل الإمام الخامنئي في حرس الثورة حجة الإسلام الدكتور عبد الله حاجي صادقي، ورئيس المكتب العسكري للإمام الخامنئي العميد محمد شيرازي، وعدد من كبار القادة العسكريين.

ونصّ أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية على تكليف العميد وحيدي بـ"دور جهادي وثوري في رفع مستوى الجاهزية العملياتية للحرس الثوري، والمضي قدمًا في تنفيذ مهامه، وتسريع تلبية الاحتياجات الروحية والمعيشية للأفراد، مع تعزيز التنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وبالتقيد بتوجيهات القائد العام للحرس الثوري".

وأعرب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قراره عن تقديره لجهود وخدمات العميد علي فدوي خلال فترة ولايته، وتمنى له ولقادة حرس الثورة كافة دوام التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية.

وخلال الحفل، أعرب العميد أحمد وحيدي عن تقديره لجهود فدوي، مؤكدًا أنه سيواصل العمل الجهادي جنبًا إلى جنب مع القائد العام لحرس الثورة وهيئة حرس الثورة الإسلامية.

وقال العميد وحيدي: "آمل أن أتمكّن، كخادم متواضع، من الإسهام في إنجاز مهام حرس الثورة الإسلامية وخدمة الشعب الإيراني العظيم".

يأتي تعيين وحيدي الذي يعد من القادة المخضرمين في الحرس ولديه سجل طويل في المواقع العسكرية والأمنية والوزارية، في سياق إعادة تموضع داخل البنية القيادية للحرس الثوري بهدف تعزيز الجاهزية والانسجام العملياتي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

الكلمات المفتاحية