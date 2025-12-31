زار وفد من حزب الله، برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، حركة حماس في مدينة صيدا، حيث كان في استقبال الوفد نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان ومسؤولها في منطقة صيدا الدكتور أيمن شناعة، وذلك بحضور عدد من كوادر الطرفين.

وخلال اللقاء، نقل الوفد تهنئته لقيادة حركة حماس بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لانطلاقتها، كما قدّم التبريكات باستشهاد القادة المجاهدين الكبار محمد السنوار، محمد شبانة، حكم العيسى، رائد سعد، والناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام؛ القائد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة).

وأكد الوفد أن اغتيال القادة لن يكسر إرادة المقاومة ولن يطفئ جذوتها، مشددًا على أن دماءهم الطاهرة ستنبت جيلًا من المقاومين أشد بأسًا وإصرارًا وثباتًا ومضيًّا في مسيرة الجهاد.

كذلك جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة التطورات والمستجدات الأمنية والسياسية في لبنان وفلسطين والمنطقة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة العمل وحشد كلّ الطاقات للوقوف في وجه المؤامرات التي تُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، وجّه المجتمعون التحية للمجاهدين ولأهلنا الصامدين في فلسطين ولبنان الذين يواجهون الغطرسة الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاستكبار العالمي بإرادتهم وعزمهم، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب الحق مهما بلغت أثمانه يفتح الطريق نحو النصر المؤكد بإذن الله.

