كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025
المقال التالي المفتي قبلان ينتقد مواقف يعقوبيان ويؤكد مكانة الإمام الخامنئي المرجعية

لبنان

وفد من حزب الله يهنّئ حماس في صيدا بذكرى الانطلاقة ويبارك بالقادة الشهداء
لبنان

وفد من حزب الله يهنّئ حماس في صيدا بذكرى الانطلاقة ويبارك بالقادة الشهداء

2025-12-31 21:51
77

زار وفد من حزب الله، برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، حركة حماس في مدينة صيدا، حيث كان في استقبال الوفد نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان ومسؤولها في منطقة صيدا الدكتور أيمن شناعة، وذلك بحضور عدد من كوادر الطرفين.

وخلال اللقاء، نقل الوفد تهنئته لقيادة حركة حماس بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة والثلاثين لانطلاقتها، كما قدّم التبريكات باستشهاد القادة المجاهدين الكبار محمد السنوار، محمد شبانة، حكم العيسى، رائد سعد، والناطق الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام؛ القائد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة).

وأكد الوفد أن اغتيال القادة لن يكسر إرادة المقاومة ولن يطفئ جذوتها، مشددًا على أن دماءهم الطاهرة ستنبت جيلًا من المقاومين أشد بأسًا وإصرارًا وثباتًا ومضيًّا في مسيرة الجهاد.

كذلك جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة التطورات والمستجدات الأمنية والسياسية في لبنان وفلسطين والمنطقة، حيث شدد المجتمعون على ضرورة العمل وحشد كلّ الطاقات للوقوف في وجه المؤامرات التي تُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، وجّه المجتمعون التحية للمجاهدين ولأهلنا الصامدين في فلسطين ولبنان الذين يواجهون الغطرسة الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاستكبار العالمي بإرادتهم وعزمهم، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب الحق مهما بلغت أثمانه يفتح الطريق نحو النصر المؤكد بإذن الله.

الكلمات المفتاحية
حزب الله حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس صيدا
إقرأ المزيد
المزيد
المفتي قبلان ينتقد مواقف يعقوبيان ويؤكد مكانة الإمام الخامنئي المرجعية
المفتي قبلان ينتقد مواقف يعقوبيان ويؤكد مكانة الإمام الخامنئي المرجعية
لبنان منذ ساعتين
وفد من حزب الله يهنّئ حماس في صيدا بذكرى الانطلاقة ويبارك بالقادة الشهداء
وفد من حزب الله يهنّئ حماس في صيدا بذكرى الانطلاقة ويبارك بالقادة الشهداء
لبنان منذ ساعتين
أبو حمدان: يعقوبيان انحدرت إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ‏ورموزه
أبو حمدان: يعقوبيان انحدرت إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ‏ورموزه
لبنان منذ 6 ساعات
الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
لبنان منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد من حزب الله يهنّئ حماس في صيدا بذكرى الانطلاقة ويبارك بالقادة الشهداء
وفد من حزب الله يهنّئ حماس في صيدا بذكرى الانطلاقة ويبارك بالقادة الشهداء
لبنان منذ ساعتين
رئيس هيئة الأركان اليمنية: قواتنا ستظل سندًا وساعدًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
رئيس هيئة الأركان اليمنية: قواتنا ستظل سندًا وساعدًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
عربي ودولي منذ 5 ساعات
حزب الله في 2025: عام مواجهة الضغوط القصوى و
حزب الله في 2025: عام مواجهة الضغوط القصوى و"التعافي"
خاص العهد منذ 8 ساعات
لقاء إعلامي تنسيقي في مرقد سيد شهداء الأمة: عرض لخطة 2026 
لقاء إعلامي تنسيقي في مرقد سيد شهداء الأمة: عرض لخطة 2026 
خاص العهد منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة