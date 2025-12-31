أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا، تناول فيه موقف النائب بولا يعقوبيان، معتبرًا أنّ ما صدر عنها لا يمكن وصفه إلا بأنه خطاب كراهية نابع من أزمة في الفكر السياسي والثقافي والأخلاقي، استهدف قامة مرجعية إسلامية عالمية تتصدّى لطغيان عالمي يذبح الشعوب المستضعفة.

وأشار الشيخ قبلان إلى أنّ آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي يشكّل ملاذًا أخلاقيًا وفقهيًا وقيمة فكرية ومرجعية على مستوى العالم، مؤكدًا أنّ شمسه لا تتأثر بشتائم تنمّ عن نزعة النزق والتمرد والضياع. وأضاف أنّ المواقف المعيبة من هذا النوع، تسهم في هدم القيم الحقوقية والأخلاقية والشراكة الأهلية التي تقوم عليها أعمدة هذا الوطن، وتمسّ بسعة الفكر الإنساني.

وختم البيان بالتشديد على أن لا عار أكبر من تحميل الناس أوزار الفتنة البغيضة، والسعي إلى إحراق ما تبقى من سماحة هذا الوطن.

