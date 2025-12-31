كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

المفتي قبلان ينتقد مواقف يعقوبيان ويؤكد مكانة الإمام الخامنئي المرجعية
المفتي قبلان ينتقد مواقف يعقوبيان ويؤكد مكانة الإمام الخامنئي المرجعية

2025-12-31 21:55
المفتي قبلان: النائب يعقوبيان طالعتنا بموقف فيه نار كراهية لتنال من مرجعية إسلامية تتصدى لطغيان عالمي يذبح المستضعفين
أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا، تناول فيه موقف النائب بولا يعقوبيان، معتبرًا أنّ ما صدر عنها لا يمكن وصفه إلا بأنه خطاب كراهية نابع من أزمة في الفكر السياسي والثقافي والأخلاقي، استهدف قامة مرجعية إسلامية عالمية تتصدّى لطغيان عالمي يذبح الشعوب المستضعفة.

وأشار الشيخ قبلان إلى أنّ آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي يشكّل ملاذًا أخلاقيًا وفقهيًا وقيمة فكرية ومرجعية على مستوى العالم، مؤكدًا أنّ شمسه لا تتأثر بشتائم تنمّ عن نزعة النزق والتمرد والضياع. وأضاف أنّ المواقف المعيبة من هذا النوع، تسهم في هدم القيم الحقوقية والأخلاقية والشراكة الأهلية التي تقوم عليها أعمدة هذا الوطن، وتمسّ بسعة الفكر الإنساني.

وختم البيان بالتشديد على أن لا عار أكبر من تحميل الناس أوزار الفتنة البغيضة، والسعي إلى إحراق ما تبقى من سماحة هذا الوطن.

وفي ما يلي نص البيان:

"طالعتنا النائب بولا يعقوبيان بموقف أقلّ ما يقال فيه أنه نار كراهية معجونة بأزمة فكر سياسي وثقافي وخلُقي، لتنال من قامة مرجعية إسلامية عالمية تتصدى لطغيان عالمي يذبح الشعوب المستضعفة. فالإمام الخامنئي ملاذ خلُقي وفقهي وقيمة فكرية ومرجعية بهذا العالم، ولا تضر شمسه شتيمة نزعة النزق والمرق والضياع، مضافاً إلى ذلك أن هذا النوع من المواقف المعيبة التي أدلت بها السيدة يعقوبيان تهدم القيمة الحقوقية والخلُقية والشراكة الأهلية لأعمدة هذا الوطن وفسحة فكر هذا العالم، ولا عار أكبر من حمل الفتنة المقيتة على أكتاف الناس لإحراق ما تبقى من سماحة هذا الوطن".

الإمام الخامنئي الشيخ أحمد قبلان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المسلمون الشيعة
