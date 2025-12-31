كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025
المقال التالي سلسلة من الظواهر الفلكية يحملها العام الجديد

عربي ودولي

العراق يتسلَّم مقر التحالف في
عربي ودولي

العراق يتسلَّم مقر التحالف في "عين الأسد"

2025-12-31 22:43
مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي: الجيش سيتسلَّم خلال أيام مقر التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد"
47

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي؛ حسين علاوي، أنّ القوات المسلحة العراقية، ستتسلَّم خلال الأيام المقبلة، مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، في خطوة تمثل مرحلة متقدمة من إنهاء وجود التحالف في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن علاوي قوله، إنّ الحكومة العراقية ملتزمة بتعزيز وتطوير علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي، إلى جانب توسيع التعاون مع الدول الصديقة بما يخدم الأمن القومي العراقي.

وأوضح علاوي أنّ "الاتفاق الذي أُبرم مع دول التحالف الدولي في أيلول/سبتمبر 2024 يقضي بإنهاء مهام التحالف، وقد جرى الشروع بتنفيذه في سبتمبر 2025 عبر الانتقال إلى علاقات ثنائية في المرحلة الأولى، على أن تتسلم القوات العراقية مقر التحالف في قاعدة عين الأسد مطلع عام 2026 بعد مغادرة بعثة التحالف".

وأشار علاوي إلى أنّ "هذه الخطوة تُعد طيًّا لمرحلة مهمّة من الحرب على تنظيم "داعش"، والتي امتدت لنحو 11 عامًا من التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي، وأسفرت عن تحرير المحافظات العراقية وهزيمة التنظيم خلال الفترة من 2014 إلى 2017".

كما بيّن علاوي أن "الحكومة العراقية ستواصل تنفيذ المرحلة الثانية من إنهاء مهام التحالف الدولي في سبتمبر 2026، والتي تشمل إقليم كردستان وتحديدًا أربيل"، مؤكدًا في الوقت ذاته "استمرار التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي".

ولفت علاوي إلى أنّ "هذا التعاون يسهم في دعم الأمن القومي وحماية السيادة الوطنية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات والتسليح والتعليم العسكري، إضافة إلى تطوير سلاح الجو والدفاع الجوي والقوات البحرية، وحماية المياه الإقليمية والمنشآت النفطية والموانئ، فضلًا عن تعزيز الأمن السيبراني".

وفي سياق متصل، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة؛ الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أنّ قاعدة عين الأسد تشهد انسحابًا كاملًا لقوات التحالف الدولي، تمهيدًا لتسليمها إلى القيادات الأمنية العراقية بعد انتهاء مهام التحالف.

الكلمات المفتاحية
العراق الولايات المتحدة الأميركية قاعدة عين الاسد الاميركية
إقرأ المزيد
المزيد
العراق يتسلَّم مقر التحالف في
العراق يتسلَّم مقر التحالف في "عين الأسد"
عربي ودولي منذ ساعة
رئيس هيئة الأركان اليمنية: قواتنا ستظل سندًا وساعدًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
رئيس هيئة الأركان اليمنية: قواتنا ستظل سندًا وساعدًا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة
عربي ودولي منذ 5 ساعات
العراق| انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة
العراق| انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة "يونامي" بعد 22 عامًا
عربي ودولي منذ 5 ساعات
الـ
الـ"يونيسف": العام 2025 كان الأسوأ لملايين الأطفال حول العالم
عربي ودولي منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
العراق يتسلَّم مقر التحالف في
العراق يتسلَّم مقر التحالف في "عين الأسد"
عربي ودولي منذ ساعة
العراق| انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة
العراق| انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة "يونامي" بعد 22 عامًا
عربي ودولي منذ 5 ساعات
عراقتشي ردًا على تهديدات ترامب: لن نتردد في الرد الحاسم والرادع
عراقتشي ردًا على تهديدات ترامب: لن نتردد في الرد الحاسم والرادع
إيران منذ 7 ساعات
إيران تؤكد استعدادها للدفاع وتُبقي باب المفاوضات مفتوحًا
إيران تؤكد استعدادها للدفاع وتُبقي باب المفاوضات مفتوحًا
إيران منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة