أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي؛ حسين علاوي، أنّ القوات المسلحة العراقية، ستتسلَّم خلال الأيام المقبلة، مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، في خطوة تمثل مرحلة متقدمة من إنهاء وجود التحالف في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن علاوي قوله، إنّ الحكومة العراقية ملتزمة بتعزيز وتطوير علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي، إلى جانب توسيع التعاون مع الدول الصديقة بما يخدم الأمن القومي العراقي.

وأوضح علاوي أنّ "الاتفاق الذي أُبرم مع دول التحالف الدولي في أيلول/سبتمبر 2024 يقضي بإنهاء مهام التحالف، وقد جرى الشروع بتنفيذه في سبتمبر 2025 عبر الانتقال إلى علاقات ثنائية في المرحلة الأولى، على أن تتسلم القوات العراقية مقر التحالف في قاعدة عين الأسد مطلع عام 2026 بعد مغادرة بعثة التحالف".

وأشار علاوي إلى أنّ "هذه الخطوة تُعد طيًّا لمرحلة مهمّة من الحرب على تنظيم "داعش"، والتي امتدت لنحو 11 عامًا من التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي، وأسفرت عن تحرير المحافظات العراقية وهزيمة التنظيم خلال الفترة من 2014 إلى 2017".

كما بيّن علاوي أن "الحكومة العراقية ستواصل تنفيذ المرحلة الثانية من إنهاء مهام التحالف الدولي في سبتمبر 2026، والتي تشمل إقليم كردستان وتحديدًا أربيل"، مؤكدًا في الوقت ذاته "استمرار التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي".

ولفت علاوي إلى أنّ "هذا التعاون يسهم في دعم الأمن القومي وحماية السيادة الوطنية من خلال برامج التدريب وبناء القدرات والتسليح والتعليم العسكري، إضافة إلى تطوير سلاح الجو والدفاع الجوي والقوات البحرية، وحماية المياه الإقليمية والمنشآت النفطية والموانئ، فضلًا عن تعزيز الأمن السيبراني".

وفي سياق متصل، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة؛ الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أنّ قاعدة عين الأسد تشهد انسحابًا كاملًا لقوات التحالف الدولي، تمهيدًا لتسليمها إلى القيادات الأمنية العراقية بعد انتهاء مهام التحالف.

