كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

بانوراما 2025
المقال التالي الصحف الإيرانية ترصد اضطراب العالم مع مطلع 2026

خاص العهد

خاص العهد

العلاج بالواقع الافتراضي.. نافذة أمل لأطفال غزة لتجاوز صدمات الحرب

2026-01-01 07:18
46
محمد الكحلوت - معد
52 مقالاً

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

أطلقت فرق الدعم في مجال التكنولوجيا الطبية بقرية الزوايدة وسط قطاع غزة مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون صدمات نفسية جراء الحرب "الإسرائيلية" على القطاع عبر جلسات علاجية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي.

ويجلس الأطفال خلال العلاج داخل خيمة صغيرة ويرتدون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بعصا تحكم، لينتقلوا من مشاهد الدمار والقصف إلى عوالم من الحدائق الخضراء والشواطئ الهادئة والمدن الآمنة، في محاولة لتخفيف آثار الصدمة النفسية التي يعيشونها منذ بدء العدوان علي للقطاع قبل نحو عامين.

الكلمات المفتاحية
تكنولوجيا قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
العلاج بالواقع الافتراضي.. نافذة أمل لأطفال غزة لتجاوز صدمات الحرب
العلاج بالواقع الافتراضي.. نافذة أمل لأطفال غزة لتجاوز صدمات الحرب
خاص العهد منذ ساعة
حزب الله في 2025: عام مواجهة الضغوط القصوى و
حزب الله في 2025: عام مواجهة الضغوط القصوى و"التعافي"
خاص العهد منذ 17 ساعة
لقاء إعلامي تنسيقي في مرقد سيد شهداء الأمة: عرض لخطة 2026 
لقاء إعلامي تنسيقي في مرقد سيد شهداء الأمة: عرض لخطة 2026 
خاص العهد منذ 18 ساعة
باحث تونسي لـ
باحث تونسي لـ"العهد": التضامن التونسي مع غزة أصبح جزءًا من السلوك اليومي
خاص العهد منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
العلاج بالواقع الافتراضي.. نافذة أمل لأطفال غزة لتجاوز صدمات الحرب
العلاج بالواقع الافتراضي.. نافذة أمل لأطفال غزة لتجاوز صدمات الحرب
خاص العهد منذ ساعة
روبوت أصغر من حبة ملح.. قادر على الإحساس واتّخاذ القرار
روبوت أصغر من حبة ملح.. قادر على الإحساس واتّخاذ القرار
تكنولوجيا منذ 10 ساعات
العام 2025 في غزّة.. حصيلة مثقلة بالخسائر البشرية والمادية 
العام 2025 في غزّة.. حصيلة مثقلة بالخسائر البشرية والمادية 
فلسطين منذ 16 ساعة
الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
الشيخ ماهر حمود: استشهاد أبو عبيدة وقيادات من القسام لن يغيّر مسار المقاومة
لبنان منذ 16 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة