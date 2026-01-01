Your browser does not support the video tag.

أطلقت فرق الدعم في مجال التكنولوجيا الطبية بقرية الزوايدة وسط قطاع غزة مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون صدمات نفسية جراء الحرب "الإسرائيلية" على القطاع عبر جلسات علاجية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي.

ويجلس الأطفال خلال العلاج داخل خيمة صغيرة ويرتدون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بعصا تحكم، لينتقلوا من مشاهد الدمار والقصف إلى عوالم من الحدائق الخضراء والشواطئ الهادئة والمدن الآمنة، في محاولة لتخفيف آثار الصدمة النفسية التي يعيشونها منذ بدء العدوان علي للقطاع قبل نحو عامين.

