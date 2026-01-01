قرّر وزير الحرب في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء (31 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، سحب صلاحيات التخطيط والبناء في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفّة الغربية المحتلة من بلدية المدينة الفلسطينية، وتسليمها للإدارة المدنية "الإسرائيلية".

وأفادت "القناة 14 الإسرائيلية" بأن القرار يقضي بتجريد بلدية الخليل من صلاحيات التخطيط داخل المسجد الإبراهيمي وتسليمها للإدارة المدنية، مشيرة إلى أنّه سيتم البدء بمشروع لوضع أسقف للمسجد في إطار خطة تهويدية.

وفي السياق ذاته، صدّق ما يُسمّى بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية على البدء بإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للشروع في مشروع بناء أسقف جديدة للمسجد.

من جهته، رحّب رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، يسرائيل برمسون، بالخطوة، معتبرًا أن القرار جاء تتويجًا لمساعٍ بُذلت منذ سنوات لسحب كامل الصلاحيات الدينية والإدارية في المسجد من بلدية الخليل.

