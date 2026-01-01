كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المجلس الانتقالي يدمج قوات "درع الوطن" ضمن مهام القوات المسلحة الجنوبية

2026-01-01 10:27
المجلس الانتقالي في اليمن يعلن بدء إشراك قوات "درع الوطن" في مهامه
قال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي في اليمن، والمدعوم إماراتيًا، أمس الأربعاء (31 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، إنّ المجلس بدأ إشراك الجنوبيين المنتمين إلى قوات "درع الوطن" ضمن ما وصفها بـ"مهام القوات المسلحة". وأوضح أنّ هذا الانتشار يأتي في إطار التنظيم الجديد للقوات المسلحة الجنوبية، ما يضمن تأمين الجنوب كله.

كما أشار المتحدث إلى أنّه سيعاد تموضع وحدات أخرى من قوات "درع الوطن"، في منطقة رماة ومناطق أخرى في محافظتي حضرموت والمهرة، لافتًا إلى أن انتشار هذه القوات يجري وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية العليا ممثلة برئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي. وذكر أيضًا أن اللواء الأول، في قوات "درع الوطن"، أعاد تموضعه، يوم أمس الأربعاء، في منطقة ثمود.

هذا؛ وتُعد قوات "درع الوطن" أول قوة عسكرية ينشئها مجلس القيادة الرئاسي، والذي تولى مهامه في نيسان/إبريل 2022، وأُعلنها في مطلع العام 2023 بهدف "إحلال السلام في اليمن"، حيث جرى تعيين العميد بشير سيف قائدًا لها.

ويشهد جنوب اليمن، خلال الأيام الأخيرة، صراعًا بين المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا من جهة، ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي وحلف قبائل حضرموت المدعومين سعوديًا من جهة أخرى، على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة الجنوبيتين.

