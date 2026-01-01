كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بانوراما 2025
عربي ودولي

2026-01-01 10:31
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يُدين تعديلات "الكنيست الإسرائيلي" على قانون وقف عمليات "الأونروا"؛ ويؤكد ضرورة إلغائها فورًا.
76

رأى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أنّ القرارات التي اتّخذها "الكنيست الإسرائيلي" بحق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تهدف إلى عرقلة عمليات الوكالة وقدرتها على تنفيذ مهامها.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء (31 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، حين أدان غوتيريش التعديلات التي أقرها "الكنيست" على قانون وقف عمليات "الأونروا" الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2025. وأوضح أنّ هذه التعديلات تتعارض ووضع "الأونروا" وإطار القانون الدولي، مؤكدًا أنها يجب أن تُلغى فورًا، مشددًا على أنّ "الأونروا" جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة.

وفي خطوة موازية، أفادت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بأن "الكنيست" صادق في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب "الأونروا"، وفقًا للإجراءات التي تتطلب 3 قراءات داخل "الكنيست" لتصبح القوانين نافذة.

هذا؛ وكان "الكنيست" قد أقر، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، حظرًا نهائيًا على نشاط "الأونروا" في "إسرائيل"، بزعم مشاركة بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى"، وهو ما نفته الأمم المتحدة مؤكدة حيادية الوكالة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة الامم المتحدة الاونروا
