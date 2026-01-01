لمناسبة ذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير الشهيد السيد هيثم الطبطبائي "السيد أبو علي"، والشهيد السعيد مصطفى أسعد برو "الحاج حسن" والشهيد السعيد قاسم حسين برجاوي "ملاك"، يقيم حزب الله حفلًا تكريمًا وتعظيمًا للشهداء الأبرار، وذلك عند الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الجمعة 2 كانون الأول 2026.

وجاء في بيان حزب الله:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

إحياءً لذكرى أربعين القائد الجهادي الكبير

السيد هيثم الطبطبائي "السيد أبو علي"

ورفاقه الشهداء

- الشهيد السعيد مصطفى أسعد برو "الحاج حسن"

- الشهيد السعيد قاسم حسين برجاوي "ملاك"

يتشرف حزب الله بدعوتكم لحضور الحفل

الذي يُقام تكريمًا وتعظيمًا للشهداء الأبرار

الزمان: الجمعة 2 كانون الثاني 2026؛ الساعة 3:30 عصرًا.

المكان: مجمع الإمام المجتبى (ع)- الضاحية الجنوبية.



