ردًا على التهديدات الجديدة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّ برنامج إيران النووي السلمي، أرسلت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنظمات الدولية في فيينا رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تُحذر فيها من العواقب الوخيمة لتطبيع هذه التهديدات على مصداقية الوكالة ونظام عدم الانتشار النووي العالمي.

وحذرت البعثة الإيرانية، في رسالة عبر منصة "إكس"، من أن: "تطبيع مثل هذه التهديدات يُعرّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للخطر، ويُضعف الثقة الدولية التي بُنيت على أساس أنشطة التحقق التي تقوم بها". وشددت الرسالة الإيرانية على وجوب: "إدانة هذه الأعمال المتهورة ومحاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة".

تأتي هذه الرسالة في الوقت الذي كرّر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابه السابق وتهديداته، ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقب لقائه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الفائت.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تهديدات الرئيس الأميركي بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعا الجميع إلى إدانة هذه التصريحات الاستفزازية، بشكل واضح وحازم.

كما أكد على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأصيل وغير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس؛ وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مصرحًا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردّد في الرد بحزم ما يجعل العدوّ يندم على أي عدوان.

كما نقلت وزارة الخارجية الإيرانية، في مراسلات منفصلة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي اعتراض إيران الشديد على تصريحات الرئيس الأميركي الاستفزازية وتهديداته غير القانونية.

