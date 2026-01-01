كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بالصور| البصرة تحتضن مهرجان "الشهادة والسيادة" إحياءً للذكرى الـ6 لاستشهاد قادة النصر

2026-01-01 14:12
93

انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس 01 كانون الثاني/يناير 2026 فعاليات مهرجان "الشهادة والسيادة" في محافظة البصرة، إحياءً للذكرى السادسة لاستشهاد قائدي النصر الحاج أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني ورفاقهما، رضوان الله عليهما. 

وتخلل هذه الفعاليات مهرجان شعبي ورسمي واسع، تقدمه محافظ البصرة السيد أسعد العيداني، ومدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في البصرة اللواء فاضل صالح البصيري، وعضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الشيخ عباس الكعبي.

وتضمن المهرجان فقرات شعرية وإنشادية وكلمات خطابية تُجسِّد معاني الشهادة والسيادة، وتستحضر تضحيات القادة الشهداء ودورهم في الدفاع عن العراق وصون كرامته وسيادته.

