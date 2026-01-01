توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني أن يكون الطقس غدًا الجمعة غائمًا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لحدود ال 65 كلم/س خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ثمّ يستقر الطقس تدريجًا اعتبارًا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير منخفض جوي مركزه مصحوب بكتل هوائية باردة مركزه جنوب غرب تركيا يؤدي إلى طقس ماطر بغزارة أحيانًا، انخفاض بدرجات الحرارة، رياح ناشطة تتجاوز سرعتها الـ75 كلم/س، عواصف رعدية وثلوج تلامس الـ 1300 متر فجر يوم غد الجمعة، ويستمر حتّى ظهر الجمعة حيث يستقر تدريجًا.

تحذير: تتشكّل السيول على الطرقات بسبب غزارة الأمطار، وتحذير من سلوك الطرقات الجبلية فوق 1300 متر بسبب تساقط الثلوج اعتبارًا من مساء اليوم وحتّى صباح الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانًا لحدود ال 75 كلم/س خاصة شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج نهارًا على ارتفاع 1800 متر وما فوق وتلامس الـ 1300 متر فجر الجمعة.

الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا خلال الفترة الصباحية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد لحدود الـ 65 كلم/س خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ثمّ يستقر الطقس تدريجًا اعتبارًا من بعد الظهر.

السبت: غائم إلى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع بقائها باردة ليلًا مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1500 متر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء باردة خاصة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ويبقى التحذير من خطر الانزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية فوق الـ 1500 متر بسبب تشكّل الجليد.

- الحرارة على الساحل من 11 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 10 درجات، في الداخل من 4 إلى 11 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و50 كم/س وتلامس ال 75 كلم شمال وجنوب البلاد.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات مساءً بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و85 %.

- حال البحر: هائج.

- حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية