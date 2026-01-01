كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-01-01 19:27
استفاق منتجع التزلج السويسري "كران مونتانا" على كارثةٍ مروّعةٍ، حيث لقي نحو 40 شخصًا حتفهم وأصيب 100 آخرون، معظمهم بجروحٍ بالغةٍ، جراء حريقٍ هائلٍ اندلع فيه حيث كانت مَرافِقه تكتظ بالمحتفلين بليلة رأس السنة. وأوضحت السلطات السويسرية أن النيران اندلعت في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، مما حول موقع الاحتفال إلى ساحةٍ من الفوضى العارمة.

وأفاد السفير الإيطالي لدى سويسرا؛ جان لورينزو كورنادو، بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق نجم عن إطلاق ألعابٍ ناريةٍ داخل المنتجع، مما أدّى إلى اشتعال السقف بسرعةٍ كبيرةٍ. وقد استنفرت السلطات السويسرية طاقاتها، حيث جرى نشر 10 طائرات هليكوبتر و40 عربة إسعاف لنقل المصابين إلى وحدات الحروق المتخصصة، وسط حالةٍ من الاستنفار الأمني وفرض حظر طيرانٍ فوق المنطقة.

وأكدت مسؤولة الادّعاء، بياتريس بيو، أن السلطات تتعامل مع الحادث كحريقٍ عرضيٍّ وليس كعملٍ إرهابيٍّ، مشيرةً إلى فتح تحقيقٍ واسعٍ للوقوف على ملابسات الواقعة. وأضافت أن عملية تحديد هوية الضحايا ستستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لتفحم الجثامين، مؤكدةً تخصيص موارد كبيرةٍ للطب الشرعي لتمكين ذوي الضحايا من استلام جثامين أبنائهم في أسرع وقتٍ ممكنٍ.

وصرح قائد الشرطة في منطقة فاليه، ستيفان جانزير، بأن الضحايا ينتمون لعدة دولٍ، مشيرًا إلى تخصيص خطٍّ ساخنٍ لمساعدة العائلات القلقة. وفي سياقٍ متصلٍ، تتابع وزارة الخارجية الإيطالية وضع رعاياها المفقودين والمصابين، في حين يسود الحزن والحداد في أرجاء المنتجع الذي تحول من وجهةٍ سياحيةٍ للاحتفال إلى موقعٍ للطب الشرعي والتحقيقات الجنائية.

