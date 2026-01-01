وصف السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، الحملة الإعلامية التي تُشن ضدّ الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة؛ آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، بأنها "شرسةٌ" وتقوم على اتهاماتٍ جوفاءَ وأكاذيبَ خرقاءَ لا تنطلي على أحد. وأكد أماني في تصريحٍ له على منصة "إكس" أن المزاعم التي تُروّج لتعرض إيران لأضرارٍ ليست سوى "أوهامٍ وأضغاثِ أحلامٍ" يروج لها الخصوم.

وأشار السفير الإيراني إلى اقتراب الذكرى السنوية السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، معتبرًا أن النظام الذي تمنى المتغطرسون سقوطه ظل صامدًا بينما "ماتوا هم بغيظهم". وشدد على أن إيران دولةٌ قويةٌ ومستقرةٌ تمتلك شعبًا واعيًا وقيادةً حكيمةً، مؤكدًا أن تجربة العقود الماضية أثبتت عدم تأثر الدولة بالمؤامرات أو الضجيج الإعلامي، وأنها ستواصل مسيرتها دون أدنى خوفٍ أو تراجعٍ ميدانيٍّ.

