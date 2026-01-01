كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أماني: الحملات الإعلامية ضدّ إيران
أماني: الحملات الإعلامية ضدّ إيران "أكاذيب خرقاء" ولن تثنيَها عن مسيرتِها

2026-01-01 19:53
وصف السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، الحملة الإعلامية التي تُشن ضدّ الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة؛ آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، بأنها "شرسةٌ" وتقوم على اتهاماتٍ جوفاءَ وأكاذيبَ خرقاءَ لا تنطلي على أحد. وأكد أماني في تصريحٍ له على منصة "إكس" أن المزاعم التي تُروّج لتعرض إيران لأضرارٍ ليست سوى "أوهامٍ وأضغاثِ أحلامٍ" يروج لها الخصوم.

وأشار السفير الإيراني إلى اقتراب الذكرى السنوية السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، معتبرًا أن النظام الذي تمنى المتغطرسون سقوطه ظل صامدًا بينما "ماتوا هم بغيظهم". وشدد على أن إيران دولةٌ قويةٌ ومستقرةٌ تمتلك شعبًا واعيًا وقيادةً حكيمةً، مؤكدًا أن تجربة العقود الماضية أثبتت عدم تأثر الدولة بالمؤامرات أو الضجيج الإعلامي، وأنها ستواصل مسيرتها دون أدنى خوفٍ أو تراجعٍ ميدانيٍّ.

الجمهورية الاسلامية في إيران مجتبى أماني السفارة الإيرانية في لبنان
