بزشكيان: سنواصل درب الشهيد سليماني وقيادات المقاومة بكلّ قوةٍ

2026-01-01 20:23
أكد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران؛ مسعود بزشكيان، الخميس 1/1/2026، أن إيران ستواصل طريق ودرب الشهيد قاسم سليماني وقيادات المقاومة بكلّ قوةٍ، واصفًا الشهيد سليماني بأنه كان "أسوةً فذةً" في الميادين الأخلاقية والاجتماعية والعسكرية والسياسية. وشدد بزشكيان، خلال مراسم تكريم الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد قادة المقاومة في مصلى طهران، على أن الشهيد سليماني لم يكن ينتمي لفئةٍ محدّدةٍ، بل كان حاضرًا في كلّ الساحات للدفاع عن المظلومين والبلاد الإسلامية دون منةٍ أو تبجحٍ.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يمارسان "إرهاب الدولة" تحت مسميات "الحضارة والديمقراطية"، عبر اغتيال النخب وأحرار العالم، بمن فيهم الشهيدان سليماني وأبو مهدي المهندس. وأكد بزشكيان التزام حكومته بالسير على خطى هؤلاء الشهداء، قائلًا: "لن ندع هذا الطريق، وسنقف بوجه الظالمين والمتغطرسين ولن نرضخ لهم أبدًا".

وفي لفتةٍ وجدانيةٍ، ربط الرئيس بزشكيان بين ذكرى ميلاد الإمام علي (ع) وخصائص الشهيد سليماني، معتبرًا أن الشهيد جسّد قيم المروءة والفتوة والصدق التي أوصى بها أمير المؤمنين عليه السلام، ليس بالقول فحسب بل بالفعل والتطبيق الميدانيِّ. 
وختم بزشكيان كلمته بالتأكيد على أن شعبية الشهيد سليماني تجاوزت حدود إيران لتصل إلى أحرار العالم أجمع، بصفته قدوةً حيةً للمدافعين عن الحق والعدالة بشكلٍ دائمٍ.

