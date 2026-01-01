تمنّى رئيس الجمهورية، جوزاف عون، أن يكون عام 2026 عام خيرٍ وأمانٍ واستقرارٍ لجميع اللبنانيين، معربًا عن أمله في أن "يندمل الجرح الجنوبي النازف" ويعود أبناء القرى الحدودية إلى منازلهم آمنين مطمئنين. وأكد عون في بيانٍ له الخميس 1/1/2026 على ضرورة بسط سيادة الجيش اللبناني على كامل الحدود الجنوبية وتحرير الأسرى، مشيدًا بالهدوء الذي طبع ليلة رأس السنة بفضل الإجراءات الأمنية المكثفة.

إشادةٌ رسميةٌ بجهودِ القوى الأمنيةِ

تلقى رئيس الجمهورية تقارير إيجابيةً من الأجهزة العسكرية والصليب الأحمر، أظهرت أن الاحتفالات مرت دون حوادث سيرٍ تُذكر. وفي السياق نفسه، توجه وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، بالشكر والثناء لرجال الأمن والدفاع المدني، واصفًا إياهم بأنهم "ركيزة الأمان" في الوطن، ومثمنًا تفانيهم في حفظ النظام بشكلٍ ملحوظٍ.

ميدانيًا، أعلنت قيادة الجيش عن تنفيذ تدابير أمنيةٍ استثنائيةٍ شملت عمليات دهمٍ وحواجزَ ظرفيةً لملاحقة المخلين بالأمن. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 19 مواطنًا وفلسطينيَّين في مناطق مختلفة.

الكلمات المفتاحية