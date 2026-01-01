قال مساعد رئيس الجمهورية؛ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الخميس 1/1/2026، إن "الصناعة النووية، ورغم عقودٍ من العقوبات وأعمال التخريب الصناعي واغتيال العلماء وحتى القصف المباشر للمنشآت النووية، لم تتوقف فحسب، بل باتت صناعةً رائدةً في خدمة النهوض بالصحة العامة".

وأضاف إسلامي، في حفل افتتاح قسمَي العلاج الخارجي والرقود في عيادة "الشهداء النووية" لعلاج الجروح بجامعة العلوم الطبية بمدينة أصفهان، إن منظمة الطاقة الذرية استخدمت أعلى مستوياتها وطاقاتها لخدمة السلامة والطب في البلاد.

وأوضح أن تخصيب اليورانيوم يمثل قاعدة الطب النووي، ومن دون التخصيب لا يمكن إنتاج الوقود والتشعيع، فيما يعلن الأعداء صراحةً أن إيران لا يحق لها التخصيب. وتابع: إن "الدول السلطوية استخدمت جميع الأدوات والأساليب المتاحة لعرقلة الصناعة النووية الإيرانية التي هي واحدةٌ من الصناعات المتطورة، واتبعوا الأسلوب ذاته في المجالات الأخرى من العلوم والتكنولوجيات المتقدمة، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية".

وفي معرض إشارته إلى افتتاح أحد أكبر مراكز العلاج بالبلازما في أصفهان، قال إسلامي، إن هذا المركز تم تشغيله بالتعاون بين شركة تطوير تكنولوجيا البلازما وجامعة العلوم الطبية بأصفهان، ويملك قدراتٍ هائلةً للعلاج والتعليم والبحوث.

وأضاف أن تكنولوجيا البلازما تُستخدم اليوم في مجالات الصحة والصناعة والبيئة والزراعة، موضحًا أن جامعة العلوم الطبية بأصفهان قادرةٌ، في ضوء مواردها البشرية الهائلة، على الاضطلاع بدورٍ رائدٍ في هذا المضمار.

