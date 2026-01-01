تحوّل التأبين الذي أقامته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لعددٍ من قادتها في مخيمات الشمال إلى استفتاءٍ شعبيٍّ حاشدٍ؛ تأكيدًا على التمسك بنهج المقاومة في مواجهة الاحتلال وغطرسته، حيث أُطلقت المواقف المؤكدة على الوفاء للشهداء بمتابعة مسيرتهم في المقاومة حتّى التحرير.

وقد غصت قاعة مسجد القدس في مخيم نهر البارد بالوفود الشعبية والحزبية الفلسطينية واللبنانية، من قوى سياسيةٍ وأحزابٍ وفصائلَ، لتقديم واجب العزاء والتبريك بالقادة: محمد السنوار، ومحمد شبانة، ورائد سعد، وحكم العيسى، والناطق الإعلامي باسم "حماس"؛ حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة).

وكان اللقاء تجديدًا للعهد والوعد لفلسطين وشعبها الحُر الأبي بالتمسك بالمقاومة وسلاحها الشريف حتّى جلاء الاحتلال عن كامل تراب فلسطين الحبيبة وعن جميع أوطاننا، وحتّى تحرير كل الأسرى من السجون الصهيونية المظلمة.

وأكد المشاركون ثقتهم بالإخوة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مشددين على أن استشهاد قادةٍ في صفوف الحركة لن يُضعف من عزيمتها وعزيمة المقاومة في فلسطين؛ لأن الشهادة هي الخيار الأسمى والأرقى الذي رسمه نصب عينيه كلّ من يُشارك بالعمل المقاوم، فالشهادة المباركة هي أكبر منزلة عند الله.

وتوجه المتحدثون بتحية الإجلال والإكبار لشهداء المقاومة الفلسطينية، ولشهداء المقاومة في لبنان وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وشهداء اليمن العزيز، والجمهورية الإسلامية في إيران الداعمة لقوى المقاومة، وإلى كلّ شهيدٍ روى بدمه الطاهر أوطاننا لنحيا بعزٍ وكرامةٍ.

وأُلقيت كلماتٌ لكلٍ من مسؤول "حماس" السياسي في مخيم نهر البارد؛ (أبي صهيب الشريف)، والقيادي في "الجماعة الإسلامية"؛ (الشيخ سعيد العويك)، وطارق الحسيني باسم الأحزاب اللبنانية في عكار، وجمال سكاف (رئيس لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف)، ونقيب عمال الشمال (شادي السيد)، ومسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال؛ (أبو ماهر غنومي)، والدكتور محمود أبو شقير باسم العشائر العربية، وعبد الله الخير ممثلًا "لقاء الأحزاب" في طرابلس، وفيصل قاسم عن حركة "فتح"، وعبد الحميد الحلو عن "التيار الإسلامي المقاوم".

الكلمات المفتاحية