في اليوم الرابع والثمانين من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة. وأعلن الدفاع المدني استشهاد أم وطفلها وإصابة آخرين جراء اندلاع حريق داخل خيمة تؤوي نازحين في منطقة اليرموك بمدينة غزّة.

وفي السياق ذاته، استشهدت الطفلة ملك رامي غنيم من مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة نتيجة البرد القارس داخل الخيام، في وقت تعرضت فيه مئات الخيام للغرق في مختلف مناطق القطاع بسبب استمرار تساقط الأمطار.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الجيش "الإسرائيلي" استهدفت المناطق الشرقية من قطاع غزّة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات. كما توغلت آليات "إسرائيلية" في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، وقامت بوضع مزيد من المكعبات الأسمنتية شرق شارع صلاح الدين.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" نيرانها بشكل مكثف شمالي مخيم البريج وشرقي جسر وادي غزّة وسط القطاع، فيما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" محيط رمزون السنافور في حيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزّة.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 416، والمصابين 1153، فيما جرى انتشال 683 شهيدًا. كما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 71271 شهيدًا و171233 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

